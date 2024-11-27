Mersin\'de Gençlere Ücretsiz Fiziki Yeterlilik Eğitimi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları ile POMEM, Astsubay, Bekçilik, BESYO sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrencilere, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın beş günü eğitim veriliyor. Gençler; kondisyon, dikkat, beceri, güç, dayanıklılık, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; her yıl olduğu gibi bu yıl da POMEM, Astsubay, Bekçilik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencileri Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları ile sınavlara ücretsiz bir şekilde hazırlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kursta gençlere; Seyfi Alanya Spor Salonu'nda alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın beş günü eğitim veriliyor. Gençler ücretsiz olarak verilen eğitim kapsamında kondisyon, dikkat, beceri, dayanıklılık, güç, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

"Burada verilen eğitim, sınavda yeterli olacaktır"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Balsatan, "ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu bu sınavlar, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat şeklinde ayrılıyor. Bizler, öğrencileri fiziki yeterlilik sınavına hazırlıyoruz. Geçen sene bizimle birlikte POMEM sınavlarına hazırlık yapan 73 öğrenciden 68'i, BESYO sınavlarına hazırlanan 30 öğrenciden de 15'i okullarına yerleşti" diye konuştu.

Öğrencilere verilen ücretsiz eğitimin içeriğinden bahseden Balsatan, hafta içi beş gün yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "İki günümüzü sürat, dayanıklılık, çeviklik olması adına kros koşuya ayırıyoruz. Haftada bir gün Fitness Salonu'nda güçlenme antrenmanı yapıyoruz. Onun dışında kalan diğer iki günde ise salonda parkur çalışması gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz antrenmanları kaçırmadığı ve iyi dinlendiği sürece, burada yapmış olduğu hazırlık sınavda onun için kesinlikle yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Antrenmanların kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen ve POMEM'e hazırlanan Mehmet Doğan, "Hocalarımız iyi ve bizimle çok ilgileniyorlar. Geçen senelerde bu kursta hazırlanıp şu an polis olan ve yine bu kurs sayesinde parkuru tamamlayıp mülakatlara giren birçok arkadaşımız var. Bizler de bu sene sınavları kazanmayı ümit ediyoruz" dedi.

POMEM'e hazırlanan bir başka genç Gülsena Sarıbaş ise "Kurs için aradığımda, direkt başvurabileceğimi söylediler ve çok hoşuma gitti. Burada çok güzel bir ortamımız var. Haftanın beş günü antrenman yapıyoruz. Bu bizim için çok iyi oluyor, çünkü birçoğumuzun spor altyapısı yok ve ilk defa burada sporla tanışmış olduk. Buraya gelmeden önce bu kursu veren 2-3 yer çok yüksek ücret talep etti. Buranın ücretsiz olması, bizim için gerçekten çok avantaj. Ben çok uzak bir yerde oturuyorum, ama Büyükşehir Belediyesi her türlü kolaylığı sağlıyor ve buraya tek otobüs ile gelebiliyorum" diye konuştu.