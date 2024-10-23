Mersin'de Hal Kompleksi İçinde İlk Kreş Açıldı

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Türkiye'de hal kompleksi içinde açılan ve ilk kreş olma özelliği taşıyan Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nin Birim Sorumlusu Kübra Tan, "Halde çalışan kadınlara desteğimiz oluyor. 2 Temmuz'dan beri 280 çocuğa hizmet verdik. Bunun yüzde 80'i de halde çalışan ailelerdi" dedi. Halde sevkiyat bölümünde çalışan Zeynep Çayır ise "Halde sabah saat 07.30-08.00'de iş başı yapıyoruz. Çıkmadan önce çocuklarımızı buraya güvenle buraya bırakıyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde işimize gidiyoruz" diye konuştu.

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Türkiye'de hal kompleksi içinde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyor. Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nin Birim Sorumlusu Kübra Tan, ANKA Haber Ajansı'na kreşin sağladığı hizmetleri anlattı. Tan şunları söyledi:

"Yüzde 80'i halde çalışan aileler"

"2 Temmuz 2020 tarihinde açıldı kreşimiz. Çocuklarla birlikte yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyoruz. Hem sosyal hem bilişsel duygusal alanlarda teşvik ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinliklerimiz oluyor. Halde çalışan kadınlara desteğimiz oluyor. 2 Temmuz'dan beri ilk zamanlarda çoğunluk yoktu daha sonra 280 çocuğa hizmet verdik. Bunun yüzde 80'i de halde çalışan ailelerdi. Hem sevkiyat kısmında hem de hale yakın olan mevkilerden gelen de vardı ama hep kadın çalışanlarımız oluyor."

"Çocuklarımızı buraya güvenle buraya bırakıyoruz"

Halde sevkiyat bölümünde çalışan Zeynep Çayır ise şöyle konuştu:

"İkizlerim var. İkizlerimi buraya bırakıyorum. Vahap Bey'e teşekkür ediyorum halin içine böyle bir yer bize sunduğu için. Halde sabah saat 07.30-08.00'de iş başı yapıyoruz. Çıkmadan önce çocuklarımızı buraya güvenle bırakıyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde işimize devam etmeye gidiyoruz. Hale yakın olduğumuz için burada bir sorun olduğu zaman bize ani ulaşmaları ve bizim aniden gelebilmemiz için çok faydalı. Halin içinde kreş olması bizim için çok faydalı. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle imkanların devamını bekliyoruz."

"Diğer kreşlere oranla ücreti tartışılamayacak kadar farklı"

Katip Aslı Çukurca da "Burayı hale yakın olduğu için tercih ettim. Çünkü eşimin iş yeri burada. Çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Çocuğumdaki gelişimin gayet farkındayım. İnanılmaz bir iletişim gelişmesi sağladı. Ücret olarak da çok uygun oluşu bizim için çok güzel. Diğer kreşlere oranla ücreti tartışılamayacak kadar farklı. Vahap Bey'e bize destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.