Mersin'de Hal Kompleksi İçinde İlk Kreş Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Hal Kompleksi İçinde İlk Kreş Açıldı

Geniş Video İzle

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de hal kompleksi içinde açılan ilk kreş olan Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi ile halde çalışan kadınlara destek veriyor. Kreş, 280 çocuğa hizmet sunarken, çalışan ailelerin çocukları için güvenli bir alan oluşturuyor.

23.10.2024 09:31  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Türkiye'de hal kompleksi içinde açılan ve ilk kreş olma özelliği taşıyan Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nin Birim Sorumlusu Kübra Tan, "Halde çalışan kadınlara desteğimiz oluyor. 2 Temmuz'dan beri 280 çocuğa hizmet verdik. Bunun yüzde 80'i de halde çalışan ailelerdi" dedi. Halde sevkiyat bölümünde çalışan Zeynep Çayır ise "Halde sabah saat 07.30-08.00'de iş başı yapıyoruz. Çıkmadan önce çocuklarımızı buraya güvenle buraya bırakıyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde işimize gidiyoruz" diye konuştu.

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin Türkiye'de hal kompleksi içinde açılan ilk kreş olma özelliği taşıyor. Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nin Birim Sorumlusu Kübra Tan, ANKA Haber Ajansı'na kreşin sağladığı hizmetleri anlattı. Tan şunları söyledi:

"Yüzde 80'i halde çalışan aileler"

"2 Temmuz 2020 tarihinde açıldı kreşimiz. Çocuklarla birlikte yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyoruz. Hem sosyal hem bilişsel duygusal alanlarda teşvik ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinliklerimiz oluyor. Halde çalışan kadınlara desteğimiz oluyor. 2 Temmuz'dan beri ilk zamanlarda çoğunluk yoktu daha sonra 280 çocuğa hizmet verdik. Bunun yüzde 80'i de halde çalışan ailelerdi. Hem sevkiyat kısmında hem de hale yakın olan mevkilerden gelen de vardı ama hep kadın çalışanlarımız oluyor."

"Çocuklarımızı buraya güvenle buraya bırakıyoruz"

Halde sevkiyat bölümünde çalışan Zeynep Çayır ise şöyle konuştu:

"İkizlerim var. İkizlerimi buraya bırakıyorum. Vahap Bey'e teşekkür ediyorum halin içine böyle bir yer bize sunduğu için. Halde sabah saat 07.30-08.00'de iş başı yapıyoruz. Çıkmadan önce çocuklarımızı buraya güvenle bırakıyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde işimize devam etmeye gidiyoruz. Hale yakın olduğumuz için burada bir sorun olduğu zaman bize ani ulaşmaları ve bizim aniden gelebilmemiz için çok faydalı. Halin içinde kreş olması bizim için çok faydalı. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle imkanların devamını bekliyoruz."

"Diğer kreşlere oranla ücreti tartışılamayacak kadar farklı"

Katip Aslı Çukurca da "Burayı hale yakın olduğu için tercih ettim. Çünkü eşimin iş yeri burada. Çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Çocuğumdaki gelişimin gayet farkındayım. İnanılmaz bir iletişim gelişmesi sağladı. Ücret olarak da çok uygun oluşu bizim için çok güzel. Diğer kreşlere oranla ücreti tartışılamayacak kadar farklı. Vahap Bey'e bize destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Münir Özkul, Türkiye, Mersin, Eğitim, Güncel, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Hal Kompleksi İçinde İlk Kreş Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Hal Kompleksi İçinde İlk Kreş Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.