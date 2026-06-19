Mersin'de Haşema Krizi

MERSİN'de bir kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddia edildi.

Olay, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen bir kadının üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen kadın, sanal medyada paylaştı. Olayın, tepkilere neden olduğu belirtildi.