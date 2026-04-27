Mersin'de Her Yaştan Vatandaş, "Bahar Spor Şenliği"Nde Buluştu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Bahar Spor Şenliği" her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde pilatesten pickleball'a, çim tenisinden retro basketbola kadar birçok spor dalı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğiyle Bahar Spor Şenliği düzenlendi. Büyükşehir'e ait Panayır Cafe yanında gerçekleştirilen spor etkinliği akşam saatlerine kadar vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Spor Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, havanın ısınmasıyla açık hava spor etkinliklerine başladıklarını belirterek, Mersin'in spor kenti kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız katılabilir"

Gün boyunca birçok farklı spor etkinliğinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yorulmaz, "Spor kenti Mersin'imizde havanın da ısınmasıyla beraber açık hava spor etkinliklerimize başlamış olduk. Güzel bir bahar havasında güne mat pilatesiyle başladık. Gün boyunca da Büyük Cenga, Shoot 90, retro basketbol, pickleball ve çim tenisi gibi branşlarda etkinliklerimiz oldu" dedi. Sağlıklı yaşamın bir parçası olan sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yorulmaz, "Tüm vatandaşlarımızın düzenli bir şekilde spor yapmasını sağlamak ve bu konuda teşvik etmek en önemli amacımız" dedi.

"Kadınların ve çocukların spora katılımı önceliğimiz"

Mersin Sports Event Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve pilates-yoga eğitmeni Gözde Sancar ise etkinliğin özellikle kadınların ve çocukların spora katılımını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Pilatesin omurga sağlığı açısından önemli bir egzersiz sistemi olduğunu vurgulayan Sancar, "Kulübümüzün yarısını biz kadınlar oluşturuyoruz. Kadınların ve çocukların spora katılımı, hayatta kendi güçlerini fark etmeleri en büyük önceliğimiz. Bugün burada o gücü birlikte hissetmek için vardık. Pilates aslında bir omurga sağlığı egzersiz sistemi. Daha sağlam ve güçlü bir omurga için her yaş grubuna hitap eden bir egzersiz sistemi" diye konuştu.

"Çocukları farklı sporlarla tanıştırmak istiyoruz"

Mersin Sports Event Spor Kulübü üyesi Dilek Şan da kulübün özellikle kadınları ve çocukları spora yönlendirmek amacıyla kurulduğunu söyledi ve kulübün sosyal sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Kulübümüz özellikle Mersin'de bir eksiği fark etti. Çocukları ve kadınları spora yönlendirmek amacıyla kuruldu. Faaliyetlerimiz yeni başladı. İlk etkinliğimizin kadınlara yönelik olmasını istedik. Çocuklarla da retro basketbol, çim tenisi ve pickleball gibi sporlarla tanıştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yaştan Mersinli sahilde sporla buluştu

Pilates etkinliğine katılan Beyza Ünlü, organizasyonun çok keyifli geçtiğini belirterek, "Çok keyifliydi. Gözde hocamız zaten işinde çok iyi. Daha önce de birlikte pilates yapmıştık. Özellikle onun için de çok gelmek istedim" dedi.

Simge Akdağ ise sahilde spor yapmanın kendileri için oldukça enerjik bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Güne sahilde bu kadar enerjiyle, kadınlarla beraber pilates yaparak başlamak gerçekten çok daha güzeldi. Keyifliydi, enerji doluydu. Büyükşehir'in tüm etkinliklerini destekliyorum hatta daha da artırılabilir" diye konuştu.

Selvi Yamak da açık havada spor yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok güzeldi, çok harikaydı. Daha önce de pilates yapmıştım. Böyle bir etkinlik olmasından dolayı çok mutlu oldum. Devamını ve sürekliliğini beklerim" ifadelerini kullandı.