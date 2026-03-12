Mersin'de İhaleye Fesat Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika

Mersin'de İhaleye Fesat Operasyonu

Mersin\'de İhaleye Fesat Operasyonu
12.03.2026 16:33
Mersin'de belediyeye yönelik rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat ve rüşvet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin, 16 milyon lira kamu zararına yol açtığı belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından Özel Kalem Müdürü D.U.'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 21 adet taşınmaza, 3 araca, 1 deniz aracına da el konuldu.

Soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesinde Özel Kalem Müdürü D.U. ve yakınlarının mal varlıklarında olağan dışı artışlar olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesi'nden para girişlerinin bulunduğu tespit edildi. Belediyeden firmalara aktarılan paraların, D.U. ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı belirlendi. İncelemede, Büyükşehir Belediyesi'ne doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle şüphelilerin lehine 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Mersin, Suç

Son Dakika Güncel Mersin'de İhaleye Fesat Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
