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Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran eski erkek arkadaş yargılanıyor - Son Dakika
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Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran eski erkek arkadaş yargılanıyor

Mersin'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle 6 el ateş edip, sakat kalmasına neden olan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, 'Bir anlık sinirle ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu' dedi. Nergiz'in avukatı Uğur Köksal ise '6 defa ateş ediyor. Israrla ateş etme, dur demesine rağmen ateş etmeye devam ediyor. Sanık haksız tahrik indirimi almak istiyor. Üst sınırdan ceza almasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Mersin\'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran eski erkek arkadaş yargılanıyor
04.01.2024 - 13:56,
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MERSİN'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle 6 el ateş edip, sakat kalmasına neden olan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32), 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, "Bir anlık sinirle ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu" dedi. Nergiz'in avukatı Uğur Köksal ise "6 defa ateş ediyor. Israrla ateş etme, dur demesine rağmen ateş etmeye devam ediyor. Sanık haksız tahrik indirimi almak istiyor. Üst sınırdan ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay, 23 Ekim'de Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

Ersin Karakuş hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi. İddianamede sanığın, olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

'BİR ANLIK SİNİRLE AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM'

Davanın ilk duruşması bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tedavisi süren Nergiz ve ailesi katılmazken, sanık Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Karakuş, olayda öldürmek kastıyla hareket etmediğini savundu. Nergiz'in kendisini aldattığını öne süren Karakuş, "Adana'ya dökecekken yolda tesadüfen gördüm. O gün ilaçlarımı almamıştım. Bir anlık sinirle ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. İntihar etmeye karar vermiştim. Tüfek o yüzden arabadaydı. Kendisini beklemiyordum. Sokaktan çıkarken gördüm. Tüfeği güvenlik amacıyla araçta tutuyordum. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Daha önce Nergiz ile defalarca ayrıldıklarını iddia eden Ersin Karakuş, "Ablası bizi ayırmaya çalışıyordu. Bir anlık nefretle ses kayıtlarını attım" diye konuştu.

'KARDEŞİM ONU REDDETTİĞİ İÇİN BU OLAY YAŞANDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen kardeşi Büşra N.Y. ise "Şahsın kardeşimi ısrarla rahatsız ettiğini biliyorum. Şahsı ailem tanımıyor. Evliliğe hazırlık durumu yok. Kısa süreli bir birliktelik olmuş ama kardeşim sonlandırmış. Kardeşim asla aldatmadı. Kardeşim onu reddettiği için bu olay yaşandı. Kardeşim yoğun bakımdayken telefonunu incelediğimde sürekli bir ısrar, görüşme talebi olmuş" diye konuştu.

Tarafları dinleyen mahkeme, sanığın cezaya ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınması, dosyada bulunan tanıkların dinlenmesi için hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İSTİYOR'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde dava avukatları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri açıklama yaptı. Nergiz'in avukatı Uğur Köksal, "Bu vahşice işlenen bir cinayete teşebbüs dosyasıdır. Nida Nur yaklaşık 15 ameliyat geçirdi. Sağ bacağını kaybetti, sol bacağını kaybetmek üzere. Vücudunda hala saçma taneleri var. 6 defa ateş ediyor. Israrla ateş etme, dur demesine rağmen ateş etmeye devam ediyor. Sanık haksız tahrik indirimi almak istiyor. Üst sınırdan ceza almasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran eski erkek arkadaş yargılanıyor - Son Dakika


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