Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleştirildi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı'na 14 Büyükşehir ve 21 il belediyelerinden katılan bürokratlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı'na katılan 14 Büyükşehir ve 21 il belediyesinden katılım sağlayan belediye bürokratları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde gördü. Ziyarette bürokratlar; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2019 yılında göreve gelmesinden sonra hayata geçirdiği projeleri inceledi.

"Kadına, çocuğa, aileye nasıl dokunacağınızı çok iyi analiz etmişsiniz"

Bürokratlar yaptıkları incelemeler sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaların kendilerine ilham olduğunu belirterek şöyle konuştular:

- Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer: "Tabi Büyükşehir uzun yılladır çalışsa da biz 47 yıl sonra Kırıkkale'yi aldık ve bunlardan uygulanabilir ve kendi yapımıza uygun olan politikaları alıp oraya uygulamaya çalışacağız. Burada da halka dokunan, halkın taleplerini ve beklentilerini yerine getiren uygulamalar olmuş. Birçoğunu gezdik ve beğendik. Ayrıca diğer illerden gelen katılımcılarla tanışma ve onların deneyimlerini paylaşma imkanı da bulduk. Ayrıca gelecekteki sosyal demokrat iktidarın ayak izlerini de burada görmüş olduk. Nasıl bir çalışma yapılır, ülke nasıl yönetilir, kimlere dokunulur, kimler için neler yapılabilir şeklinde oldukça verimli bir çalışmaydı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin misafirperverliği de ayrı bir öneme haizdi."

- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay: "Oraları görüp somutlaştırdığınızda hayalleriniz büyür. Hiç evinden, kendi lokasyonundan çıkmayan, gelir düzeyi düşük olan çocukların burayı gördüğünde hayalleri büyüyecektir ve o hayaller gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak dezavantajlı mahallelerimizden burayı ziyaret etmeye karar verdik."

- Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı: "Çok organize mükemmel bir geziydi. Büyükşehir Belediyesi çok güzel işler yapmış. Sosyal politikalarınız mükemmel. Kadına, çocuğa, aileye nasıl dokunacağınızı çok iyi analiz etmişsiniz. Ben bu geziden çok memnun kaldım ve Edirne'ye döndüğümde Başkanımız ile bunları kesinlikle paylaşacağım. Büyükşehir Belediyesi'nin ailelere dokunma şekli benim için en dikkat çekici olanıydı. İnsanalar nasıl sahip çıkacağını, şehre ve yönetime, hayata nasıl katacağını Büyükşehir çok güzel analiz etmiş. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok da takdir gördü ben de."

"Özellikle kadına ve çocuğa verilen değer tartışılamaz"

- Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Feray Erözcan: "2 gündür şehrinizde yapılan etkinlik ve projeleri dinliyoruz. Hepsi çok güzel. Keşke hepsi bütün illerimizde uygulanabilse. Biz de bunun için buradayız zaten. Sizin iyi uygulama örneklerinizi alıp umarım kendi kentimizde de uygulayabiliriz. Özellikle kadına ve çocuğa verilen değer tartışılamaz. Bunu görmek çok güzeldi."

- Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden Gülay Aktaşçı: "Ben daha önce de buraya gelmiştim, bütüncül olarak baktığımda birçok şeyi değişmiş. Burası daha da güzel bir görüntü almış açıkçası. Sosyal politikalar anlamında da bazı uygulamaları kendime örnek aldım. Benim daha çok dikkatimi çeken ise; tüm belediyeler sosyal yardımlar, halk kartlar, sosyal yaşam evleri gibi uygulamalar yapıyor ancak önemli olan bizim değişik uygulamaları birbirimizle paylaşıyor, aktarıyor olmamızdı. Bu da bana güzel geldi."

Türkiye'de bir ilk olan Adres Okuma Salonu'nu ziyaret eden bürokratlar sonrasında MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne geçti. Bürokratlar merkezde, Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumunda 'Astronot' adlı kısa filmi seyrettiler. Ziyaretlerini; Taziye Evi, Okuma Salonu, Emekli Evi, Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ve Çocuk Gelişim Merkezi'nin bir arada olduğu bütünsel bir merkez işlevi gören Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi ile ziyaretlerini devam ettiren bürokratlar, Büyükşehir'in yeni hayata geçirdiği Mersin Sosyal Politikalar Ofisi'nde de inceleme yaptılar.

Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilen kurs ve uygulamalı eğitimler hakkında bilgi alan bürokratların ziyareti, kadim kent Tarsus'un görülmesi ile noktalandı.