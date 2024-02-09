Mersin\'de Kadınları Kullanarak Şantaj Yapan Organize Suç Örgütüne Operasyon

MERSİN'de çalıştırdıkları kadınlar üzerinden iş insanlarına şantaj videosu çekerek tehdit edip, haksız kazanç elde eden organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yakalanan 27 kadından yabancı uyruklu 17'si sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan fiziki ve teknik takipte; bazı iş yeri sahiplerinin zorla yabancı uyruklu kadınları çalıştırdığı, ağlarına düşürdükleri iş insanlarını mekanlara getirerek bu kadınlarla eğlendirdikleri ve sonrasında kartlarından zorla yüksek meblağlar tahsil ettikleri, ödemeyi kabul etmeyenlerin de gizlice çekilmiş fotoğraflarını yayarak tehdit ve şantaj yapıp yüksek miktarlarda para istedikleri belirlendi.
Mersin polisi, organize bir şekilde çalışan şebekede mağdur durumdaki 33 kadın ve şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Farklı adreslere düzenlenen operasyona özel harekat ve dron destekli toplam 110 polis memuru katıldı. Şebeke üyesi 10 kişi ile 27 kadın da yakalandı. Emniyette götürülerek sorgulanan şebeke üyeleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsine çarptırıldı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 27 kadından yabancı uyruklu 17'si sınır dışı edildi, 2 kişinin ise arandığı bildirildi. (DHA)
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kadınları Kullanarak Şantaj Yapan Organize Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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