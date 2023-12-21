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Mersin'de kaza: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kaza: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma devam ediyor.

21.12.2023 - 21:55,
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MERSİN'de hafif ticari aracın çarpıp, savurduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kara'nın kullandığı 33 ABE 915 plakalı hafif ticari araç, caddede karşı yöne geçen Ferhat Dumaner yönetimindeki 33 ASD 736 plakalı otomobile yandan çarptı. Yoldan çıkıp, savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin arka kısmına giren direk, bagajı ikiye ayırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sağlık ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kara ile hafif ticari araçtaki Dumaner, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kara'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Mersin\'de kaza: 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de kaza: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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