Mersin'de kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi

17.07.2025 12:07
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Mersin'de yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi.

Mersin'de yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi.

İsviçre Uluslararası Müzik Akademisi ile Youth Classics adlı dernek, keman sanatçısı Akyol için Zürih Kantonu'na bağlı Kloster Rheinau bölgesinde anma programı yaptı. Programa, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu da katılarak acılı aileye destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te keman hediye ettiği Akyol'un İsviçre'de eğitim gördüğü müzik okulundaki öğretmen ve arkadaşlarının yoğun ilgi gösterdiği anma programında, genç sanatçı için konser de verildi.

Laçin Akyol'un kemanının da kullanıldığı ve duygulu anlara sahne olan konserde, genç sanatçının öğretmenleri ve arkadaşları çeşitli eserleri seslendirdi.

?Acılı aileyi Büyükelçi İncesu teselli etti

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı anne Övül Akyol ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve MDOB'ta bale öğretmenliği yapan baba Mahmut Akyol çiftine program boyunca, Büyükelçi İncesu destek oldu. Acılı aile kızları için düzenlenen anma programı boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Laçin'in babası Mahmut Akyol, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Laçin'imiz bu akşam bizimle beraberdi." dedi.

Tarifi olmayan büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren baba Akyol, kızının anısını yaşatabilmek için konser veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kızının hayattan koparıldığını aktaran baba Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir babanın yaşamaması gerektiği bir olay yaşadım. (Kaza yerine) Ambulanstan önce gittim. Refüjdeki kızımın son nefesini gördüm. Hastane süreci bizi hazırladı. Hiçbir baba bunu yaşamasın. Benim için çok büyük acı. Yaşama sevincimiz gitti, (bundan sonra) nasıl yaşayacağız bilmiyoruz. Kimse bir daha yaşamasın. Suçlunun en ağır cezayı almasını talep ediyoruz."

"Bizim için bu, bir cinayet. Bu, bir kaza değil"

Programa katılan anne Övül Akyol da eşiyle çok zor bir süreç yaşadıklarını ve hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Anne Akyol, Laçin'in öğretmen ve arkadaşlarının gösterdiği dayanışmadan büyük gurur duyduğunu belirterek "Hepsi de iyi ki varlar. Büyük bir gelecek vadediyorlar. Bu kadar içten ve dostane yaklaşımları, bu kadar güzel samimiyetle konser icra etmeleri bizi çok çok mutlu etti ve çok gururlandırdı." diye konuştu.

Konuşmasında, kızlarını kaybettiği güne ilişkin Akyol, şunları kaydetti:

"Biz bu kadar acı çekerken adaletin yerini bulması için de uğraşmamalıyız. Ortada olan bir şey var. Bizim için bu, bir cinayet. Bu, bir kaza değil. Çocuğumuzun hastaneye geldiği halini biz biliyoruz. Bunu anlatmak benim için çok zor. O yüzden adalet isteyen ve evlat kaybı yaşayan bütün anne ve babalar için 'adalet' diyorum."

Laçin'in aziz hatırasını yaşatmak için düzenlenen konserlerin devam edeceğini aktaran anne ve baba Akyol, bu konuda uluslararası ve Türkiye'deki sanat camiasının canla başla yanlarında olduğunu dile getirdi.

Konser ve anma programında Laçin Akyol'un Türkiye'deki sanatçı arkadaşları da sahne aldı ve Laçin'le yaşadıkları anılarını paylaştı.

Programa Bern İletişim Müşaviri Bayram Altuğ da katıldı.

?Laçin'in organları 3 kişiye umut olmuştu

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Genç sanatçının ailesi, nakil bekleyen hastalar için Laçin'in organlarının bağışlanması kararı almış ve Laçin Akyol'un organları 3 kişiye nakledilmişti.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kazaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015'te hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kazada ölen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol için İsviçre'de anma programı düzenlendi - Son Dakika
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