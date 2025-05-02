Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un yaşamını yitirdiği kaza kamerada

Mersin'de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta koltuk değneğiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol'un tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesine ilişkin kaza görüntüsüne ulaşıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, koltuk değneğiyle yürüyen Akyol ile yanındaki arkadaşına geçitte bir otomobilin yol vermesi yer alıyor.

Kayıtta, bu sırada sol şeritte ilerleyen İ.H.Ç. idaresindeki otomobilin Akyol'a çarptığı görülüyor.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İ.H.Ç. hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, dosyanın "kasten öldürme" suçu kapsamında kalıp kalmayacağı hususuna ilişkin delillerin takdiri ve tartışılması dolayısıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Mersin Devlet Opera ve Balesinin birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.