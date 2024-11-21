Mersin\'de KOAH Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi tarafından Türkiye'de 40 yaş üstü her beş kişiden birinde görülen ve halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen Koah hastalığı konusunda bilgilendirme çalışması düzenlendi. Tarsus Gençlik Kampı'nın doğal ortamında gerçekleştirilen Koah Günü farkındalık etkinliğinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, katılımcıları bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk arasında sık görülen rahatsızlıklar konusunda bilinç düzeyinin artması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Dünya KOAH Günü dolayısıyla gerçekleşen programa, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi danışanları katıldı.

Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen Koah Günü farkındalık etkinliğinin ilk bölümünde; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, yüzde 80 oranında sigaraya ve benzer ürünlerin tüketimine bağlı olarak akciğerde oluşan ve birçok probleme neden olan Koah konusunda detaylı bilgi verdi. Dr. Çat, pasif içiciliğin de hastalığı tetiklediğine dikkati çekti.

Koah hastaları için doğru ve doyurucu nefes almanın çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, bu nedenle farkındalık oluşturmak için etkinliği Tarsus Gençlik Kampı'nda yaptıklarının altını çizdi. Programda daha sonra katılımcılara, Büyükşehir'de görevli fizyoterapistler nezaretinde uygulamalı egzersiz çalışması yaptırıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat; sadece sigaranın değil, hava kirliliğinin de Koah'ı tetiklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"40 yaş üzeri her beş kişiden birisi KOAH hastalığına yakalanmaktadır"

"Koah'ın en sık nedeni sigara içimidir ya da sigara içenlerle aynı ortamı solumaktır. Fakat sadece sigara dumanı değil; herhangi bir toza maruz kalmak ve hava kirliliği de KOAH için risk faktörüdür. 40 yaş üzeri her beş kişiden birisinin yakalandığı KOAH hastalığı, tam da tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bu nedenle öncelikli olarak KOAH'a yakalanmamak ya da ne kadar erken tanı alırsak ve tanı aldıktan sonra bu hastalığı oluşturan etkenlerden kendimizi korursak, hastalığın ilerlemesini ve akciğerlerin çalışabilme kapasitesinin o standartlarda kalmasını sağlayabiliriz."

Farkındalık etkinliğinin öncelikli amacının, sigara içiminin önlenmesi ya da sigara içenlerin bu dumandan bir şekilde kurtulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Dr. Çat, şöyle devam etti:

"Tütün ürünlerinden uzak, temiz havada hareketli bir yaşam ve düzgün beslenme gerekir"

"Bugün de burada Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ve Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki danışanlarımızla beraber temiz bir havada, doğayla iç içe Koah için farkındalık etkinliği düzenledik. Tam tedavisi olmayan bu hastalığa yakalanmamak ya da yakalandıktan sonra tamamen yatağa bağımlı, oksijene bağımlı bir halde kalmamak için; tütün ürünlerinden tamamen uzak kalmamız, havayı temiz tutmamız, hareketli bir yaşam ve düzgün bir beslenmeyi teşvik etmemiz gerekmektedir."

Katılımcılar memnun kaldı

Mezitli'den programa katılan Fatma Evik bu tür etkinliklerin oldukça yararlı olduğunu söyleyerek, "Belediyemizin yapmış olduğu bu farkındalık etkinliği, insan sağlığı ve sosyalleşme adına çok güzel. İnsanlar evde oturup televizyon seyredeceklerine, gelip bu tip etkinliklere katılsınlar, kendilerini daha sağlıklı hissederler. Dinlediğimiz zaman rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarsus'tan programa katılan Mürüvvet Uğur, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal faaliyetlerinin çok güzel olduğunu kaydederek, "Verilen eğitimde bilenler bilgilerini pekiştirdi, bilmeyenler de yeni bilgiler öğrendi. Ben iki yıldır hiç dışarıya çıkmıyordum, yeni yeni bu etkinliklere katılıyorum. Çok memnunum. Teşekkür ederiz Vahap Bey'e" dedi.

Kendisinin sigara içmediğini, fakat yakınlarında Koah hastası olanların bulunduğunu belirten Yakup Şahin ise "Eniştem de bu rahatsızlıktan muzdarip. İlaç kullanıyor, fakat sigaraya da devam ediyor. Ben daha önce de Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinliklerine katıldım. Büyükşehir'in hizmetlerinden çok memnunum. Bugünkü program da çok güzel ve eğiticiydi. Herkesin dinlemesi gerekir. Ben sigara kullanmıyorum, ama kullananlar için etkili bir bilgilendirme oldu" diye konuştu.