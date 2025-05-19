Mersin'de Motosiklet-Taksi Kazası

Mersin'in Anamur ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
H.A.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü bilinmeyen 33 T 2026 plakalı taksi, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.A.O, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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