Mersin'de müstakil evin tavanı çöktü

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müstakil evin tavanında çökme meydana geldi.

Sabah saatlerinde sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Barış Mahallesi 4590 Sokak'taki müstakil evin tavanı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, evde inceleme yaptı.

Evde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Ayla Ercan'ın olay sırasında markete gittiği öğrenildi.

Adrese gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Ercan ile ihtiyaçları için görüşme yaptı.