Mersin'de Okul Servisleri Denetleniyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına girilmesiyle birlikte, okul servislerini denetlemeye başladı. Ekipler denetim kapsamında; araç kullanım ve güzergah belgeleri, çalışma ruhsatı, öğrenci yolcu sayısı, emniyet kemeri, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, araç temizliği, klima kontrolü, kamera gibi araç içi kontrollerini yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde toplu taşıma araçlarına düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına girilmesiyle birlikte, okul servislerini de denetlemeye başladı. Ekipler, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yer alan Muhittin Develi İlkokulu önündeki okul servis araçlarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servisleri denetimi kapsamında; araç kullanım ve güzergah belgeleri, çalışma ruhsatı, öğrenci yolcu sayısı, emniyet kemeri, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, araç temizliği, klima kontrolü, kamera gibi araç içi kontrolleri gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, kent genelinde planlanan denetimler dışında Alo 185 Teksin üzerinden gelen şikayet ve taleplere göre de denetim yapıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için kent genelinde rutin denetimler sürecek.

"Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapması bizler için çok önemli"

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'nde zabıta memuru Bayram Köksal, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için haftanın belirli günlerinde il genelinde servis araçlarını denetlediklerini söyledi. Köksal, "Servis araçları yönetmeliğinin ilgili maddelerince eksik olan hususlarda, ceza işlemleri uygulamaktayız. En çok dikkat ettiğimiz konular; yangın tüpü, güzergah izin belgesi, çalışma ruhsatının olup olmadığı, uygun olup olmadığı, aracın bakımı ve araçta görüntü kaydı sağlayan cihazlar, ilk yardım çantası, yangın tüpü gibi unsurları denetlemekteyiz. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapması, bizler için çok önemli. Vatandaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimiz bizlere Alo 185 'Teksin' hattından da ulaşabilirler. Müracaatları bize çok kısa bir zaman içerisinde gelmekte ve biz de en kısa zamanda intikal edip gereğini yapmaktayız" dedi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının güvenli şekilde geçmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Köksal, okullar açıldığından bu yana 16 okulun servislerini denetlediklerini söyledi. Köksal, "Bizler planlı bir şekilde denetimlerimizi uygulamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Veliler ve şoförler de denetimlerden memnun

2 çocuğunun da okula servisle geldiğini söyleyen velilerden Selin Özel, "2 yıldır servis kullanıyoruz. Denetimlerden çok memnunuz. Sonuçta çocuklarımızı emanet ediyoruz. Servisler güvenilir olduğu için, herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Servis şoförlerinden Hüseyin Çöçen, zabıta ekiplerinin rutin denetimlerinin kendileri için de iyi olduğunu, çünkü kayıtsız çalışanların tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Araçlarımızın koltuk sayısı, yangın tüplerimiz, sağlık çantalarımız denetlendi. Gerekli talimatlara göre bizlere önerilerde bulundular. Müdürlüğümüzün yaptığı denetimlerden çok memnunuz" dedi.

Servis şoförlerinden Halil Yazıcı ise "Güzergah izin belgemiz, ehliyetimiz, psikotekniğimiz tamam. Koltuk sayımız da fazla değil. Öğrencilerimizin hepsi, oturur şekilde okula gidip geliyorlar. Bu denetimler yapılsın. Güzel şeyler bunlar. Biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.