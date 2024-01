Mersin\'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Tayşun, araçtaki Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Vali Pehlivan'dan açıklama

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin- Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

"Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

"Antalya-Mersin arasında trafik iki yönlü açık durumda"

Pehlivan, AA muhabirine, yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tünel çıkışında şoförün kontrolü kaybetmesi, tabii yağmur, yerler ıslak... Biraz onun etkisi var, orası hafif virajlı. Cumhuriyet savcısı gerekli tespitleri, incelemeleri yapıyor. Onun neticesinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacaktır. Her halükarda tünel çıkışlarında daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Nihai tespitler sonucunda daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir ama hızla ilgili biraz problem olduğu gözüküyor ne yazık ki. Orada daha kontrollü bir seyir olabilirdi."

Araçtaki hız ölçüm cihazının inceleneceğini anlatan Pehlivan, "Araç şarampolden alındı. İlgili ekiplerimizle başından itibaren olay yerindeydik. Şu anda yol 2 yönlü trafiğe açıldı. Otobüs de trafiği aksatmayacak şekilde kenara alındı. Aracın da oradan alınması sağlanacak. Şu an Antalya-Mersin arasında trafik iki yönlü açık durumda." ifadelerini kullandı.

Kaza, kara yolundaki MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, viraja hızla giren otobüsün bariyere çarpıp şarampole devrilmesi yer aldı.