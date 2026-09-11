Mersin'de pişirim fırınındaki 1 milyon 29 bin ecza hapı olayında zanlı tutuklandı
Mersin'de pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapının ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının deposuna 4 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, haplar Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki fırında koli ve varillere gizlenmiş halde bulunmuştu.
Mersin'de pişirim fırınında 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapının ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenlemiş, adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına almıştı.
Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirmişti.
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