Mersin'de Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu

Mersin'de sazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yöntemi ile 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 1'i tutuklandı.

13.06.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MERSİN'de sazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yöntemi ile 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 1'i tutuklandı.

Mersin'de ekipler, Yenişehir ilçesinde oturan B.G.'nin birlikte hareket ettiği suç ortaklarıyla dolandırıcılık yaptığı istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste B.G. ile V.G.A., C.Ö., R.H. ve T.E.'yi gözaltına alındı. Detaylı aramada dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira, banka kartları ve çok sayıda suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden B.G.'nin bilişim yoluyla dolandırıcılık konulu birçok suç kaydının olduğu ve arandığı da ortaya çıktı.

TELEFONLAR TEK TEK İNCELENDİ

Operasyonda ele geçirilen cep telefonlarının şifreleri çözülerek yapılan incelemede, telefonda sazan sarmalı, cinsel şantaj ve kapora dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Telefonlarda yapılan incelemede 12 kişinin toplam 1 milyon 384 bin 500 lirasını dolandırılan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.H. savcılıkta serbest kalırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen V. A.G., C. Ö., T. E. ev hapsi cezası aldı, B.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Ev hapsi, Mersin, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement