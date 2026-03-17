Mersin\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Can Acar (26) ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

YOLDAN GEÇEN GENÇ KIZ DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silahtan çıkan kurşunlar Acar'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bu sırada sokaktan geçen Nur Almuhammet'in (18) ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Almuhammet doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Can Acar da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.'nin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.