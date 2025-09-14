Mersin'de Sivil Toplum İş Birliği vurgusu

(MERSİN) - Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni ve Gala Gecesi Programı'na katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sivil toplum örgütlerinin sunduğu öneriler bizim için son derece önemli ve değerli. İş birliğimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek" dedi.

Seçer, ÇMO Mersin Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Geleneksel Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni ve Gala Gecesi'ne katılarak, meslekte 30'uncu ve 40'ıncı yılını dolduran çevre mühendislerine plaketlerini takdim etti. Geceye Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile iş dünyası oda ve dernek yöneticileri de katılım gösterdi.

Programda konuşan Seçer, Mersin'i yönetirken önem verdikleri konularından birinin de sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde olmak olduğunu söyledi. Seçer, "Sivil toplum örgütlerinin sunduğu öneriler bizim için son derece önemli ve değerli. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, odalarla, sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışan derneklerle, sendikalarla, hemşehri dernekleriyle toplantılar yaparak, kent yönetimi adına fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre mühendislerinin ve meslek odalarının sunduğu katkıların ayrı bir öneme sahip olduğunu da vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

"Sivil toplum örgütleri bizi çok daha güçlü kılıyor"

"Çevre mühendislerinin ve odanızın kendi alanlarında yaptığı katkılar sadece ülkemizin değil, dünyanın boğuştuğu yoğun çevre sorunlarıyla mücadelede çok büyük yarar sağlıyor. Konu sadece ortak projeler ve karşılıklı bilgi alışverişi değil. Bunların dışında asıl önemli olan; kentimizde yanlış gördüğümüz herhangi bir yatırıma karşı hukuki mücadele verirken bunu belediye ve sivil toplum örgütleriyle beraber yapmamız bizi çok daha fazla güçlü kılıyor. Bu davaların önemli bir kısmından olumlu netice alıyoruz. Aklın yolu bir. İşinizi iyi yapar, işin ehli insanlarla çalışır, doğru tespitler yapar ve doğru gerekçeler ortaya koyarsanız yanlış hesap Bağdat'tan dönebiliyor."

"İş birliğimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek"

Kentin ve ülkenin geleceği adına yönetim kadrosundaki tüm aktörlerin iş birliğinin önemine dikkati çeken Seçer, "Şehrimizi ve ülkemizi; gelecek kuşaklara ve çocuklarımıza bizim teslim aldığımız halinden çok daha iyi noktalarda teslim edebilmemiz için kentin tüm aktörleriyle beraber bu iş birliğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalarımızı ciddiyetle hep beraber sürdüreceğiz. İş birliğimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek. Sizleri önemsiyoruz. Mesleğinize, duruşunuza, ülkemiz, dünya ve insanlık adına gösterdiğiniz dik duruşa saygı duyuyoruz" diye konuştu.

"Sağlıklı bir çevre olmadan sağlıklı bir toplumdan söz edilemez"

ÇMO Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can ise çevre mühendisliğinin yalnızca teknik bir meslek değil, aynı zamanda topluma ve doğaya karşı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimi olduğunu dile getirdi. Can, sağlıklı bir çevre olmadan sağlıklı bir toplumdan söz edilemeyeceğinin bilinci ile hareket ettiklerini belirterek, "Kentimizin çevre sorunlarına çözüm üretirken, doğanın korunmasını savunurken aynı zamanda kamusal faydayı da gözetiyoruz dedi.

"Ürettiğimiz her proje, savunduğumuz her değer bu kent ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir"

Mersin'in sanayisi, limanı, tarımı ve hızlı büyüyen nüfusuyla çevre sorunlarını derinden yaşayan bir kent olduğuna işaret eden Can, hava kirliliği, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve kıyıların kirliliği gibi sorunların, çevre mühendislerinin her gün çözüm aradığı temel konular arasında olduğunu kaydetti. Can, "İşte bu noktada mesleki birikimlerimizi, bilimsel bilgimizi ve kamusal sorumluluğumuzu bir araya getirerek yerel yönetimlerle, üniversitelerle, sivil toplumla ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Birlikte ürettiğimiz her proje birlikte savunduğumuz her değer bu kent ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yusuf Değirmenci ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez 2. Başkanı Mustafa Boyraz'ın da birer konuşma yaptığı gecede, Seçer tarafından meslekte 30'uncu ve 40'ıncı yılını dolduran çevre mühendislerine 'Onur Plaketi' takdim edildi. Gecede plaket alan diğer çevre mühendislerine ise plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.