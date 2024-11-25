Mersin'de Soğuk Zinciri Kırılan 235 Kilo Et Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Soğuk Zinciri Kırılan 235 Kilo Et Ele Geçirildi

Mersin\'de Soğuk Zinciri Kırılan 235 Kilo Et Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, lastiği patlayan kamyonete yardım ederken şüpheli bir araçta yaklaşık 235 kilo hijyenik olmayan et buldu. El konulan etler, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi.

25.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:29
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AKDENİZ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk zinciri bozularak sağlık ve hijyen koşullarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen yaklaşık 235 kilo eti, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Mersin- Tarsus Otoyolu üzeri Deliçay Köprüsü'nde, lastiği patladığı için bekleyen kamyonete yardım etmek amacıyla duran Mersin İl Otoyol Jandarma ekipleri, camları siyah filmlerle kaplı araçtan şüphelendi. Jandarma ekipleri, araç içinde yaptıkları inceleme ve kontrolde kilolarca parçalanmış et bulunduğunu tespit etti. Ekipler, etlerin Gaziantep'in Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et ve tavuk firmasından alındığını belirledi.

Bunun üzerine haber verilen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, etlere ait etiket olmadığını, etlerin soğuk zinciri bozularak, açıkta ve sağlıksız ortamda taşındığını tespit ederek el konulması gerektiğini belirtti. Araçta bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ve güvenilir olmayan gıda olarak nitelenen kilolarca et, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yapılan tartı işlemi sonucu ele geçirilen parçalanmış etlerin yaklaşık 235 kilogram olduğu belirlendi. Kesim etiketi olmayan, soğuk zinciri kırılarak, hijyenik olmayan bir şekilde taşındığı için halk sağlığını tehdit eden etler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına ulaştırılmak üzere, Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında hizmet veren ekiplerin, halk sağlığı ile oynamak isteyenlere izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Soğuk Zinciri Kırılan 235 Kilo Et Ele Geçirildi - Son Dakika

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