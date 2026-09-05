Mersin'de su sayacı takılmayan evler için 1500 aile MESKİ'den çözüm bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de su sayacı takılmayan evler için 1500 aile MESKİ'den çözüm bekliyor

Mersin\'de su sayacı takılmayan evler için 1500 aile MESKİ\'den çözüm bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde yeni evlerine su sayacı bağlanmadığı için taşınamayan yaklaşık 1500 aile, MESKİ önünde basın açıklaması yaparak sorunun çözülmesini istedi. Hak sahipleri, belediyenin çeşitli bahanelerle süreci uzattığını öne sürerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Mersin'de su sayacı bağlanmadığı gerekçesiyle yeni evlerine yerleşemeyen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (MESKİ) çözüm bekliyor.

Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler, MESKİ'den sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Ev sahiplerinden Ayşe Kılınç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin çeşitli bahanelerle konutlardaki su sayacı sürecini uzattığını savundu.

Birçok kişinin su problemi nedeniyle evlerine taşınamadığını dile getiren Kılınç, MESKİ'nin kendilerini mağdur ettiğini savundu.

MESKİ'den şikayetçi olacaklarını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"MESKİ'nin keyfini bekliyoruz. Son dakika her şey hazırken MESKİ bir bahane daha çıkarıyor. Bir evrak, 8 defa gidip gelebilir mi? Bunlar sadece bahane buluyor."

Fatma Kurt da yaklaşık 1 yıl önce teslim aldığı evine su sayacı takılmadığını öne sürerek, "Çavak'taki evlerin de teslimatı yapıldı ancak belediye su sayaçlarını takmadığı için insanlar abone olamıyor, su alamıyor. Her şeyi tamamlanmış evlere belediye tarafından sayaç numaralarının verilmesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Her iki mahalleden yaklaşık 1500 ailenin mağdur olduğunu söyleyen Kurt, sorunun çözülmesini ve evlerine yerleşmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de su sayacı takılmayan evler için 1500 aile MESKİ'den çözüm bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:02
Kritik ziyaret başladı Putin’den “3 gün saldırı yok“ talimatı
Kritik ziyaret başladı! Putin'den "3 gün saldırı yok" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de su sayacı takılmayan evler için 1500 aile MESKİ'den çözüm bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement