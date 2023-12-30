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Mersin'de tartıştığı genci silahla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de tartıştığı genci silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Meydan Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.Ö. adlı şüpheli, tartıştığı Ali Yaşlı'yı tabancayla vurarak kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Ali Yaşlı, Mut Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mersin\'de tartıştığı genci silahla öldüren şüpheli tutuklandı
30.12.2023 - 14:33,
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Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokağı'nda dün, tartıştığı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurup olay yerinden kaçan M.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mut ilçesinde M.Ö. ile Ali Yaşlı arasında tartışma yaşanmış, M.Ö, tartışma esnasında yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etmişti. Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de tartıştığı genci silahla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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