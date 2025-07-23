Mersin\'de Tırda 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan tırın yakıt tankerinde 21 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı takibe aldı.
Akdeniz ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta, dedektör köpeklerin yardımıyla arama yapıldı.
Tırın yakıt tankerindeki incelemede 21 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar A.İ. ve H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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