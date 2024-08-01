Mersin'de Toplu Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de Toplu Taşıma Araçları Denetlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında klimaların açık ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol etti. Araç içi genel kontrol kapsamında eksik ve arızaların giderilmesi ile ilgili şoförlere uyarıda bulundu.

01.08.2024 10:04  Güncelleme: 11:07
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yaptıkları denetimlerde klimaların açık ve çalışır durumda olup olmadığını kontrol etti, araç içi genel kontrol kapsamında eksik ve arızaların giderilmesi ile ilgili şoförlere uyarıda bulundu.

Mersin'de son günlerde hava sıcaklıklarının iyice artmasıyla Büyükşehir'in Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için teyakkuza geçti. Kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarında denetimleri sıklaştıran ekipler, tek tek araçları durdurarak şoförlerin araç yönetmeliğine uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ekiplerin denetim noktalarından bir tanesi de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Forum AVM durağı oldu. Özellikle klimaların açık ve çalışır vaziyette olup olmadığını kontrol eden ekipler, durak harici iniş ve biniş, araç içerisinde telefonla konuşma, emniyet kemeri ve yolculara davranış gibi temel hususlara dikkat etti. Yönetmeliğe uymayan araçlara cezai işlem uygulayan ekipler, araç içi genel kontrol kapsamında eksik ve arızaların giderilmesi ile ilgili de şoförlere uyarıda bulundu.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'nde Zabıta Komseri Uğur Akmeşe, denetimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu denetimlerimiz esnasında kapı açık şekilde hareket eden araç sürücüleri ve diğer kurallara uymayan toplu taşıma sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Bizim buradaki asıl görevimiz yolcularımızın rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak ve bu denetimini 7/24 devam ettirmek. Klimanın aktif olarak çalışıp çalışmadığı, çalışmıyor veya arızalı ise gerekli yasal işlemler yapılmakta. Yolcularımızın konforlu şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak adına fazla yolcuyla hareket eden sürücülere dikkat ediyoruz. Kapı açık şekilde seyahat eden, sefer esnasında cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri hakkında da trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı cezai işlemler yapılmakta. Denetimlerimiz bu doğrultuda devam etmekte aksi takdirde bu tarz işlemler denk geldiği zaman yasal işlemler yapılmaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Toplu Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Toplu Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika
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