Mersin\'de Yapay Zeka Anadolu Buluşmaları düzenlendi

Mersin'de sektörlerdeki teknolojik gelişmeler ile tecrübe ve fikirlerin yayılmasını sağlamak amacıyla "Yapay Zeka Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ve Nişantaşı Eğitim Vakfı işbirliğinde "Ekonomik Kalkınmanın İtici Gücü Yapay Zeka Olacak" temasıyla organize edilen etkinlik, Mersin Valiliği desteğiyle Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, yapay zekanın, son yıllarda sıkça duyulan ve merak edilen bir kavram olduğunu söyledi.

Yapay zekanın hayatın her alanında varlığını hissettirmeye başladığına dikkati çeken Pehlivan, şöyle konuştu:

"Eğitimde, sağlıkta, finans sektöründe, ticarette, üretimde, tarımda ve ulaşımda artık yapay zeka var. Akla gelebilecek birçok alanda yapay zekanın izleri ve neticeleri var. Ülkemiz de bu konuda dünyadaki gelişmeleri takip etmek suretiyle stratejiler geliştiriyor. Dünyadaki gelişmeleri de takip ederek atılan adımlara Mersin olarak ayak uydurmak, Mersin'imizde de bu anlamda bir temel oluşmasını tesis etmek ve sağlamak bağlamında bu organizasyonunun ayrı bir önemi var."

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da yapay zekanın gelecekte günlük yaşama kolaylıklar sağlayacağını belirterek, "Yapay zeka adından dolayı yapay gibi duruyor ama doğal yaşamımızın olmazsa olmazı olacak. İnsanların ve iş sektörlerinin verimliliğini artıracak. Hatta insanların çalışırken kendilerine daha geniş zaman ayırmalarıyla ilgili fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun için de vakıf olarak bu tarz etkinlikleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'yi yeni dünyaya hazırlamalıyız"

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zeka konusunda dünya genelinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin potansiyelini tüm dünyada göstermek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya bir sayfa değiştiriyor. Bu sayfanın en önemli konusu yapay zeka. Dördüncü sanayi devriminin sonlarını yaşadığımız şu günlerde artık yapay zekaya geç kalamayız. Geç kalmamak için devletimiz, özel sektör, iş dünyası, akademik dünya ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte yapay zekaya bir hobi olarak değil, stratejik bir gereksinim olarak bakmalıyız. Türkiye'yi yeni dünyaya hazırlamalıyız. Hazırlanırsak, yapay zekanın 2030'a kadar oluşturacağı 15,7 trilyon dolarlık pastadan payımızı alacağız ve Türkiye ilk 10 ekonomiye girecek. Bunun için tüm illerimizin yapay zeka konusunda farkındalığını artırmamız gerekiyor."

Etkinliğin oturumlarında, sektörlerdeki teknolojik gelişmeler ile tecrübe, görüş ve fikirler konuklarla paylaşıldı.