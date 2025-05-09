Mersin'de Yeni Kanalizasyon Hattı Yapımına Başlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahalleleri kanalizasyon hattı yapım işine başladı.

MESKİ, vatandaşların altyapı ihtiyacına uzun yıllar çözüm olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

MESKİ, kentin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözüm üretiyor

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından sağlanan hibe desteğiyle birlikte çalışmalara kısa sürede başladı.

MESKİ çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Toroslar, Kazanlı ve Homurlu sakinleri kaliteli, modern ve çevre dostu bir kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak.

Söz konusu yapım işi kapsamında; muhtelif çaplarda yaklaşık 52 bin metre kanalizasyon hattı, bin 102 adet muayene bacası, 1 adet paket terfi merkezi, 3 bin 370 adet parsel bacası ve buna bağlı parsel hatlarının yapılarak atık suların toplanması planlanıyor.