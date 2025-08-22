Mersin'de Yol Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yollarda asfaltlama ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı mahallelerin sokaklarında sıcak asfalt serimi, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kırsal bölgelerde de sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Siteler Mahallesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de beraberindekilerle çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, Siteler Mahallesi'ndeki 6 sokakta asfaltlama çalışması, 5 sokakta ise kaldırım yenileme çalışması yaptıklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının süreceğini kaydeden Şener, "Çalışmalarımızı bu sezon tamamlayıp vatandaşlarımızı daha huzurlu, kaliteli ve standartları yüksek bir ortamda yaşatmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.