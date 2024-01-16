 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

16.01.2024 - 06:48,
Abone Ol

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine giden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Pehlivan, otobüste 3 mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğunu, kaza sırada bölgede yağış olduğunu ve tünel çıkışında aracın virajda kayarak şarampole devrildiğini kaydetti. Kaza yerinde incelemelerin sürdüğünü ifade eden Vali Pehlivan, "Kaza Mersin İl Merkezine yaklaşık 170 km mesafede, Aydıncık İlçemizin Yenikaş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 40 yolcu, 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve ilimiz merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Vali Pehlivan, kazanın tek taraflı olduğunu tünel içi ve otobüsteki araç kamerasının da incelemeye alındığını kaydetti.

Kaza nedeniyle karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla çekilip, yolda temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Mersin\'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği, Mersin, Valilik, Hava Durumu, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


07:01
Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
04:33
İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
03:15
Mühendisin şüpheli ölümü! Eve kanlar içinde geldi, 2 arkadaşı gözaltında Mühendisin şüpheli ölümü! Eve kanlar içinde geldi, 2 arkadaşı gözaltında
00:25
İran Devrim Muhafızları, Erbil'deki ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi İran Devrim Muhafızları, Erbil'deki ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
00:09
Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz
23:48
Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi

Son Dakika
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
04:33 İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
03:15 Mühendisin şüpheli ölümü! Eve kanlar içinde geldi, 2 arkadaşı gözaltında
00:25 İran Devrim Muhafızları, Erbil'deki ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
00:09 Husiler: ABD ile savaşa hazırlanıyoruz
23:48 Aden Körfezi'nde füzeyle yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Okan Buruk iptal edilen golü yorumladı: Bir tek Türkiye'de verilmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 08:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de yağış nedeniyle otobüs kazası: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement