Mersin\'de 10 kişinin öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptığı kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sürücüsü Ali G'nin Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklandığı otobüsün, Diyarbakır Otogarı'ndan çıkışı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, yolcuların binmesi ve valizlerin yerleştirilmesinin ardından otobüsün perondan ayrılarak otogardan çıktığı görülüyor.