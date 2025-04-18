Mersin'deki Aratos Matematik Evi, 1400'den Fazla Çocuğu Ağırladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin bilime ilgilerini artırmak için hayata geçirdiği Aratos Matematik Evi, açıldığı günden bu yana bin 400'den fazla çocuğu konuk etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsuslu bilim insanı Aratos'un adını verdiği Matematik Evi'nde öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Ocak 2025'te faaliyete başlayan ve kısa sürede çocukların gözde mekanı haline gelen bilim merkezinden bugüne kadar bin 400'den fazla çocuk yararlandı.

Tarsus Aratos Matematik Evi'nde, müze ve atölye olmak üzere iki ayrı bölüm yer alıyor. İki kattan oluşan ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Aratos Matematik Evi'nde, bilimin temeli olan matematiğe karşı oluşan önyargıları kırmak ve matematiğin mantığının en iyi şekilde anlatılması hedefleniyor.

Matematiği eğlenerek öğretmeyi hedefleyen merkezde; denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası, sonsuz ayna tüneli gibi materyallerin bulunduğu çok sayıda bölüm yer alıyor. Ayrıca yapay zeka ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarının da yer aldığı Aratos Matematik Evi'ni gezmek isteyen okullar, Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor.

Aratos Matematik Evi Sorumlusu Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin matematiğe karşı önyargılarını kırmak amacındayız"

"Öğrencilerin matematiğe karşı önyargılarını kırmak, matematiği somutlaştırmak, günlük yaşamda nerelerde karşımıza çıktığını fark ettirmek, onları matematiğin içinde etkin kılmak için tasarlanmış çok güzel bir müze ve atölyeden oluşan bilim merkezi. Sadece matematik üzerine olduğu için, Türkiye'de ilk olma özelliğini de taşıyor. 9 Ocak 2025 itibarıyla açıldık ve o günden itibaren düzenli olarak faaliyetlerimiz sürüyor.

"Öğrenciler burada, matematiğin hayatın bir parçası olduğunun farkına vardı"

Matematik, tarihsel çağlar boyunca ihtiyaçtan doğmuştur. Matematik; müzik, felsefe, günlük yaşam, bilim, teknoloji ve sanatta, yani her yerde karşımıza çıkıyor. Burada, matematiğin evrende her yerde olduğunu çocuklara fark ettirmek istedik. Onlar da etkileşim içinde oldukları için matematiği daha iyi anladılar, önyargılarını kırdılar ve matematiğin aslında ders olmaktan ziyade, hayatın bir parçası olduğunun farkına vardılar. Hedeflediğimiz kitle öğrenciler. Öğrencilere matematiği sevdirmek, bilimi sevdirmek, teknolojiyi sevdirmek ve onları aktif kılmak için böyle bir yer tasarlandı. Matematiğe dair güzel şeyler, burada onları bekliyor. Ortaokul öğrencilerinin buraya gelmesini istiyoruz. Onların matematiğe bakış açısını değiştirebileceğimizi, farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyoruz."

Öğrenciler, matematiği eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkartıyor

Matematiği zor bulan ve merkezi ziyaret ederek çok beğendiğini kaydeden öğrencilerden Şiyar Nergis, matematiğe karşı önyargılarını kırdığını söyleyerek, "Normalde matematikle aram yoktu, ama buraya gelince ilgim oluştu. Burası çok eğlenceli. Okulda da böyle öğretseler daha eğlenceli olurdu. Matematiğe ilgisi olmayanların buraya gelip daha çok gönül vereceğine inanıyorum. Bundan sonra daha çok matematik çalışacağım" diye konuştu.

Matematiği çok sevdiğini ve Matematik Evi ile bu sevgisinin daha da arttığını belirten Cemile Naz Yayan, "Beklediğimden çok daha güzel bir yer. Matematik zor; ama bazı alanlarda çok kolay, çok eğlenceli bir dal. Ben matematiği anlıyorum, ama anlamayan insanlar zor olduğunu düşünüyorlar. Bazı konuları ben de sevmiyordum, ama burada sevmediğim şeyleri de aştım. Mersin'de ve çevre şehirlerde yaşayan öğrencilerin burayı gelip gezmesini ve eğlenmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilim merkezini çok beğendiğini ve eğlendiğini paylaşan Gökay Danacı ise "İlk önce alt kata gittik ve orada Pi sayısını tam öğrendik. En çok Galton Kutusu'nu sevdim. Matematiği çok seviyorum. Başka çocuklar da buraya gelirse sevebilir ve çok eğlenebilir. Okullardan daha iyi eşyalar var burada. Bütün çocuklara tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görsün" dedi.

Aratos kimdir?

Aratos M.Ö. 315-245 yıllarında yaşamış matematikçi, stoacı filozof, şair ve astronomdur. İlk eğitimini Tarsus'ta aldıktan sonra, 20'li yaşlarında Atina'ya giden Aratos, orada stoa felsefesinin öğretildiği okula devam etmiştir. Aratos "Gök Olayları" adlı eserinde; o zamana kadar bilinen 48 takımyıldızı bir anlamda listelemiş, çizimlerini yapmış ve şiir dili ile onları tanımlamıştır. Aratos'un eseri Romalıların çok hoşuna gittiği için Latinceye çevrilmiş ve bugüne kadar yaşamıştır. İlk çeviriyi Cicero yapmış, daha sonra da Caesar Germanicus ve Avienus da bu eseri Latince'ye çevirmiştir.