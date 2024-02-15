Mersin'deki Tece Polisevi saldırısında 8 sanığın beraat kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'deki Tece Polisevi saldırısında 8 sanığın beraat kararı

Mersin\'deki Tece Polisevi saldırısında 8 sanığın beraat kararı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, firari sanıkların dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

15.02.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S'nin haklarındaki suçlamalardan beraatine hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo'nun dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

Olay

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Saldırıyla ilgili mütalaada, 2'si firari 10 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs", "mala ve kamu malına zarar verme" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından ceza istenmişti.

Kaynak: AA

Polisevi, Mezitli, Mersin, Mahkeme, Saldırı, Güvenlik, Ceza, Terör, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki Tece Polisevi saldırısında 8 sanığın beraat kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:36:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki Tece Polisevi saldırısında 8 sanığın beraat kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement