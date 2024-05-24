Mersin Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Trafik Polis Timlerine Sertifikalarını Verdi

Güncel

Mersin Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan motosikletli trafik polis timlerine sertifikaları verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde 29 Nisan-24 Mayıs'ta "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi" düzenlendi.

Bu kapsamda 5 eğitmen eşliğinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 22 personel, Yenişehir ilçesi Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, trafikte olumsuzluk teşkil eden tüm unsurların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kentteki denetimleri sıkılaştıracaklarını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"İlimizde ölümlü trafik kazalarında yüzde 41 azalış, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 39 artış ve el konulan sürücü belgelerinde yüzde 90 artış söz konusu. Denetlemeleri vatandaşlarımızın trafikte can ve mal güvenliği için yapıyoruz. Daha sıkı denetimlerle vatandaşlarımıza rehberlik ederek ve okullarda eğitsel faaliyetlere ağırlık vererek çalışmalarımızı koordineli şekilde sürdüreceğiz. Eğitimlerini tamamlayan 22 personelimiz daha bilinçli ve özverili şekilde sahada yerlerini alacaklar."

Pehlivan, eğitimlerini tamamlayan personelleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de trafik kazalarının önlenmesi için çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak tedbirler aldıklarını anlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı da günlük 27 motosikletle görev yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından motosikletli polis timleri gösteri yaparak, temsili olarak durdurulan bir araçta denetim yaptı.