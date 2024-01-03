Mersin\'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' kutlamaları, sabah saatlerinde Toroslar Belediyesi önünden başladı. Toroslar Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Belediye önünden Tren Garı'na kadar yürüyüş yapıldı, kortej bölge halkının sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen Mersinliler ile kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınlar da temsili olarak canlandırıldı.

Tren Garı'ndaki törende ise gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını, öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

AZERBAYCANLI GAZİLER DE TÖRENE KATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, cipe binerek kutlamalara katılanları tebrik ettiği törene, Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerler de katıldı. Öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan bir asker de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinlikler, Jandarma Genel Komutanlığı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen 'Üzüm salkımı' gösterisi ile son buldu.