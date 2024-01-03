 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali, askeri yetkililer ve belediye başkanlarının katıldığı törenlerde, gazilerin temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren karşılandı. Azerbaycanlı gazilerin de katıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikler, askeri birliklerin gösterileriyle son buldu.

Mersin\'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
03.01.2024 - 13:05,
Abone Ol

MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' kutlamaları, sabah saatlerinde Toroslar Belediyesi önünden başladı. Toroslar Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Belediye önünden Tren Garı'na kadar yürüyüş yapıldı, kortej bölge halkının sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde yürüyen Mersinliler ile kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınlar da temsili olarak canlandırıldı.

Tren Garı'ndaki törende ise gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını, öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

AZERBAYCANLI GAZİLER DE TÖRENE KATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in, cipe binerek kutlamalara katılanları tebrik ettiği törene, Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerler de katıldı. Öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan bir asker de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Etkinlikler, Jandarma Genel Komutanlığı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen 'Üzüm salkımı' gösterisi ile son buldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mersin Valiliği, Akdeniz, Fırat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement