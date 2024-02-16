Mersin Limanı\'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğluna da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onadı.
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. hakkında 23 Aralık 2022'de verilen hapis cezası, sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay'a taşındı.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının "yeterli delil bulunmadığı, hükmün yetersiz gerekçeye dayandığı, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, delil değerlendirmesinin hatalı yapıldığı" iddialarına ilişkin itirazını değerlendirdi.
Temyiz incelemesini tamamlayan Daire, "uyuşturucu ithal etme" suçundan N.Ş'ye 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş'ye de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilen, tutuksuz 4 sanığın da beraat ettirildiği hükmü onadı.
Kararda, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adana Bölge Adliye Mahkemesinin, suçun vasfı ve sübutu ile delillerin değerlendirilmesine ilişkin takdirlerinde isabetsizlik bulunmadığı, verilen hükümlerde hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.
Rekor miktarda yakalama olarak kayıtlara geçmişti
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin 16 Haziran 2021'de düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan gönderilen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 6 sanık hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, tutuklu sanıklar şirket sahibi N.Ş. 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş. ise 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırılmış, tutuksuz 4 kişinin ise beraatine karar verilmişti.
Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini paylaşmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Limanı'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı - Son Dakika
Şarkıcı İrem Derici, bir konserde Gökhan Fırat'a yakınlaşan bir kadını görünce uyarıda bulundu. Derici, 'Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor' dedi.
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?