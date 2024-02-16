Mersin Limanı'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı - Son Dakika
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Mersin Limanı'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı

Mersin Limanı\'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğluna da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onayladı. Daire, tutuksuz 4 sanığın beraatine karar verilen hükmü de onadı.

16.02.2024 11:19
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Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğluna da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onadı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. hakkında 23 Aralık 2022'de verilen hapis cezası, sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının "yeterli delil bulunmadığı, hükmün yetersiz gerekçeye dayandığı, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, delil değerlendirmesinin hatalı yapıldığı" iddialarına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Temyiz incelemesini tamamlayan Daire, "uyuşturucu ithal etme" suçundan N.Ş'ye 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş'ye de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilen, tutuksuz 4 sanığın da beraat ettirildiği hükmü onadı.

Kararda, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adana Bölge Adliye Mahkemesinin, suçun vasfı ve sübutu ile delillerin değerlendirilmesine ilişkin takdirlerinde isabetsizlik bulunmadığı, verilen hükümlerde hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

Rekor miktarda yakalama olarak kayıtlara geçmişti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin 16 Haziran 2021'de düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan gönderilen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 6 sanık hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, tutuklu sanıklar şirket sahibi N.Ş. 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş. ise 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırılmış, tutuksuz 4 kişinin ise beraatine karar verilmişti.

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Limanı'nda ele geçirilen rekor miktardaki kokain davasında verilen cezalar onaylandı - Son Dakika

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