Mersin Rota Yelken Kulübü'nden 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' - Son Dakika
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Mersin Rota Yelken Kulübü'nden 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları'

Mersin Rota Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' tamamlandı. Yarışta dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

06.08.2024 11:19
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(MERSİN)- Mersin Rota Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' tamamlandı. Babil Cumhuriyet Merkezi sahilinde 2 gün süren yarışlar, 8 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen 20 yarışta dereceye giren ilk 3 sporcuya ödülleri takdim edildi.

Mersin Rota Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' tamamlandı. Yarış, İstanbul, Adana ve Ankara'dan 8 sporcunun katılımı ile Babil Cumhuriyet Merkezi sahilinde gerçekleştirildi. Toplam 20 mücadelenin gerçekleştiği yarışta, dereceye giren ilk 3 sporcuya ödülleri takdim edildi. Yarışlarda, Başkent Model Yat Kulübü sporcusu Savaş Korkmaz birinci, Rota Yelken Kulübü sporcusu Hasan Güven ikinci, Ankara Yelken Kulübü sporcusu Yiğit Özaslan üçüncü oldu.

"Babil Su Sporları Merkezi, Doğu Akdeniz'de su ve yelken sporları çıtasını yükseltecek"

Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez, Büyükşehir Belediyesi'nin Babil Su Sporları Merkezi gibi bir tesisi hayata geçirmesinin, su sporlarının yaygınlaştırılması için önemli olduğunu belirterek, "Böyle bir tesis Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu tesis; Mersin'e ve özellikle Doğu Akdeniz'e, yelken ve su sporları alanında hiç beklenmedik bir şekilde çıta yükseltmesine yol açacak harika bir düşünüş" dedi.

Sönmez, sporcuların model bot yarışlarında teknelerini uzaktan kumanda ile yönettiklerini belirterek, "Bu yarışlarda, uluslararası bir metrelik dizayn edilmiş uzaktan kumandalı tekne kullanıyorsunuz. Bu da fiilen yelken yapamayanların doğa şartlarını, rüzgarı, dalgayı, akıntıyı kullanarak teknesini yönetmesi anlamına geliyor. Diğer yarışlara göre biraz daha zor, çünkü ufak bir tekneyi yönetiyorsunuz. 2 gün boyunca toplam 20 yarış yapıldı. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'den toplam 8 sporcu katıldı" diye konuştu.

"Bizim için çok keyifli bir yarış oldu"

Türkiye Yelken Federasyonu'nda Milli Hakem Sevinç Tuncalı Emek, 2 gün süren yarışlarda ilk gün rüzgarın az olması sebebiyle 6, ikinci gün ise yarışların yapılması için koşulların daha sağlıklı olması sebebiyle 14 yarış yaptıklarını kaydetti. IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları hakkında bilgi veren Emek, bu yarışların Türkiye'de henüz yeni olduğunu vurgulayarak, "Bunlar bir metrelik model teknelerdir ve uzaktan kumandalıdır. Tekneler kumandayla yarışçılar tarafından karadan idare edilir. Hakemler de, sporcular da karada görev yapar. Diğer yelken yarışlarında geçerli olan tüm yarış kuralları burada da geçerlidir. Sadece başlangıç ve bitiş işlemlerinin zaman uygulamaları farklıdır" ifadelerini kullandı.

Emek, "Burada birincilik ve ikincilik diğer spor dallarından farklıdır. Türkiye Yelken Federasyonu'nun koyduğu kurallar çerçevesinde, en az puan sistemine göre puan toplanır. Yarış sayılarına göre, belli bir sayıda kötü puan atmaları vardır. Katılım sayısına göre yarış sonunda toplamdaki sayıda, en küçük sayıyı alan birinci olur. Bu sınıf için ilk üçe giren sporculara ödül veriliyor. Buradaki sporcular da kupalarını aldılar" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin yelken sporuna katkısı gerçekten çok iyi"

Yarışta ikinci olan Hasan Güven,"Rüzgar çok güzeldi. Deniz biraz dalgalı olunca, daha çok mücadele etmek zorunda kaldık. Model botta yarış öncesi hazırlık çok önemli. Teknenin hazırlanması, yarış öncesi ayar bitirmelerinin yapılması oldukça önemli. Yarış güzel geçti. Yarış sayımız da oldukça iyiydi. Rüzgarın iyi olması, yarış sayımızı artırdı" diye konuştu.

Babil Su Sporları Merkezi'ni de çok beğendiğini dile getiren Güven, "Burada tekne koyacak yerlerimizin olması, şamandıraların temini, hakemlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması, sporculara destek olunması, Büyükşehir Belediyesi'nin yelken sporuna katkısı gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in muazzam coğrafyasında yelken yarışı yapmak çok keyifli"

Başkent Model Yat Kulübü Başkanı ve sporcusu Savaş Korkmaz ise Türkiye'de ve Avrupa'da düzenlenen yarışlara sık sık katıldığını belirterek, "Mersin'de bu yaptığımız 2. yarış. Her geldiğimizde burası daha da güzel oluyor. Bir önceki gelişimizde burada böyle bir tesis yoktu. Böyle bir spor tesisi, yarıştığımız çoğu ilde de yok. Mersin'in muazzam güzel bir coğrafyası ve denizi var. Yelken yarışı yapmak çok keyifli" dedi.

Kaynak: ANKA

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