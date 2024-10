Mersin Şehir Tiyatrosu 24. Sanat Sezonunu 'Kuş Öpücüğü' ile Açtı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 24. Sanat Sezonu'nu "Kuş Öpücüğü" isimli oyun ile açtı. Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de oyununun prömiyerini tiyatroseverlerle izledi. Sanatın ve sanatçının demokrasinin olduğu ortamlarda olgunlaştığını belirten Vahap Seçer, "Gerçek sanatçı protesttir, düzen bozuksa düzene karşı çıkar" diye konuştu. Oyunun yazarı Berkay Ateş ise "Ülke bir başka yere doğru gidiyor. Daha şiddetli, daha çaresiz ama sanat ve sanatçı çok daha kuvvetli bir yere gidiyor. Bizim sesimiz çok daha gür çıkıyor ve çıkmaya devam edecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonunu Kuş Öpücüğü isimli oyunla açtı. Seçer çifti de oyunun prömiyerini tiyatroseverlerle ve oyunun yazarı Berkay Ateş ile birlikte izledi. Mezitli Kültür Merkezi'nde seyircisi ile buluşan oyun, Berkay Ateş tarafından yazıldı ve Necati Kutlu yönetmenliğinde sahnelendi. Dekor ve kostüm tasarımını Zehra Alev Tol'un yaptığı oyunun ışık tasarımında Zeynel Işık, video tasarımında Arzu Görgülü, müzik tasarımında K. Emrah Oğuz yer alırken; oyunun Genel Sanat Yönetmeni koltuğunda da Ozan Erdönmez oturdu.

Sanatçıların çok büyük emek vererek oyunları sahneye taşıdıklarını belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Emeğin olduğu yerde böyle güzellikler oluyor. Bu ekip yeni bir ekip değil, 2019 yılında Başkan oldum ve 2020 yılından bu yana her gün büyüyen, kendini geliştiren bir ekip" dedi. Mersin'in Türkiye'nin iz düşümü olduğunu söyleyen Seçer, "Bu kentin Belediye Başkanı olmak çok büyük bir onur ve gurur. Her rengin olduğu ve bir potada eridiği bu kentte herkesi mutlu etmek kolay değil ama bu kitleleri ortaklaşa güldürmek, sanatla bir araya getirmek, huzurunu korumak ve sokakta güvenle yürümelerini sağlamak emek ve insan sevgisiyle oluyor. Belki tüm tarihlerde bir ilktir. Bizim yeni belediye binamızda Çocuk Tiyatro Sahnesi var. İlk temsiline ben de katıldım. 'Perde' dedik ve 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyununu izledik. Çocuklarımız belediyeye gelsin, belediyeyi şenlendirsin ve devlet kurumlarının ceberut değil, güler yüzünü görsün istedik" ifadelerine yer verdi. Sanatın ve sanatçının demokrasinin olduğu ortamlarda olgunlaştığını belirten Seçer, "Eğer sanat ve sanatçı varsa demokrasi olur. Gerçek sanatçı protesttir, düzen bozuksa düzene karşı çıkar. Onun için gerçek sanatçılara saygımız sonsuz" diye konuştu. Son olarak konuşmasında seyircilere seslenen Seçer, "Elbette ki belediye olarak sizlerin parasını sizlere hizmet olarak dönüştürüyoruz. Bu da bir hizmet, sizlerin kaynaklarıyla oluyor."

Şehir Tiyatrosu'nda emek veren herkesi kutlayarak konuşmasına başlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, oyunu yazan Berkay Ateş'e de teşekkür etti. Her sezon açılışında çok heyecanlandığını da vurgulayan Özdülger, "Yaptığımız şey aslında buzun üstünde birer imza, aylarca süren hummalı bir çalışma, sancılı bir süreç, bazen fırtınalar ve kasırgalar... Hepiniz yaşadınız ama 'Perde' dediğiniz o an ve siz değerli sanatseverlerle buluştuğumuz, bizim tek beslendiğimiz o an olan alkışımızı aldığımız an tatlı bir meltem esintisi oluyor" diye konuştu.

Kuş Öpücüğü oyununu 2016 yılında yazdığını söyleyen oyuncu ve oyunun yazarı Berkay Ateş de şunları dile getirdi:

"2016 yılında aslında bu memleketin çürümüşlüğünü, sıkıntılarını ve insanlarının çaresizliğini anlatmak için bir kağıda oturttuğum hikayenin 8 yıl sonra bugün Mersin'de, böyle kıymetli bir salonda seyirciyle buluşmasını izlemek çok gurur ve onur verici. İsterdim ki oyunu yazdıktan 8 yıl sonra insanlara daha başka bir ülkede seslenelim. Ülke bir başka yere doğru gidiyor. Daha şiddetli, daha çaresiz ama sanat ve sanatçı çok daha kuvvetli bir yere gidiyor. Bizim sesimiz çok daha gür çıkıyor ve çıkmaya devam edecek."

Tüm dünyada ekim ayında tiyatro sezonunun açıldığını söyleyen Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, "Tiyatro bir sanat dalıdır, ki insanlık tarihi boyunca var olan tüm sanat dallarını içinde barındıran tek sanat dalıdır da diyebiliriz. Şehrin Tiyatrosu olarak halkımıza ışık tutmaya, kalbini sanatla doldurmaya başlıyoruz. 24. Sanat Sezonumuz hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Oyunun Yönetmeni Necati Kutlu ise "Kime nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bunu yapmak zorundayım; hepinize ama hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.