Mersin Tarım Fuarı'nda Büyükşehir Standına Yoğun İlgi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin Tarım Fuarı'nda açtığı stantla yoğun ilgi gördü. Tarımsal üretim ve teknolojilerindeki son yeniliklerin yer aldığı fuarda tohumdan fideye, sulama teknolojilerinden bahçeciliğe kadar tarımın birçok alanına hitap eden ürünler, 15 Aralık gününe kadar ziyaretçilere sergilenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Mersin Tarım Fuarı'nda açtığı stantla yoğun ilgi gördü. Tarımsal ürünlerin son teknoloji hallerini üreticilerle ve meraklılarıyla buluşturan Medya Trend Fuarcılık, Yenişehir Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda tohumdan fideye, sulama teknolojilerinden bahçeciliğe kadar tarımın birçok alanına hitap eden ürünler, 15 Aralık gününe kadar ziyaretçilere sergileniyor. Yerli ve yabancı birçok firma ile ziyaretçileri de ağırlayan fuarın açılış töreni, narenciye defilesi ve kurdele kesimi ile başladı.

"Türkiye tarımda büyük bir güce sahiptir"

Açılışta konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, "Tarım, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayan ve ekonomilerimizi ayakta tutan en önemli sektörlerden biridir. Gıda üretiminden istihdama, doğal kaynakların korunmasından ekonomik kalkınmaya kadar hayatımızın her alanında tarımın etkisini görürüz" dedi.

Türkiye'nin verimli toprakları ve uygun iklimi olduğuna değinen Uyan, "Türkiye tarımda büyük bir güce sahiptir. Bu gücün en güzel örneklerinden biri olan Mersin narenciye, meyve ve sebze üretiminde ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. İşte bu yüzden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in liderliğinde; tarımı sadece bir üretim faaliyeti olarak değil, kalkınmanın ve toplumsal refahın temel taşı olarak gören bir vizyonla ilerliyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin ortak amacı, tarımın gücünü korumak"

Büyükşehir'in yerel üreticilere çeşitli destekler sağladığını hatırlatan Uyan, "Modern tekniklerin teşviki ve kooperatifleşme çalışmaları, güçlü tarım potansiyelimizi daha da ileri taşımaktadır. Bugün burada düzenlenen Mersin Tarım Fuarı, tarım sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri keşfetmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Fuar tarımsal yeniliklerin, modern teknolojilerin ve iş birliklerinin buluşma noktasıdır. Bu etkinlik üreticilerimiz için yeni fırsatlar yaratırken, Mersin'i tarımda öncü bir şehir olarak konumlandırmaya devam edecektir. Hepimizin ortak amacı, tarımın gücünü korumak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir sektör bırakmaktır" diyerek, fuarın bu amaçlara katkı sunmasını temenni etti.

"Amacımız, kooperatiflerimizin kendi ürünlerini anlatabilmesi, tanıtabilmesi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları tarımsal destekleri hem vatandaşlara hem üreticilere anlatmak için hazırlık yaptıklarını ve Mersin Tarım Fuarı'nı çok önemsediklerini anlattı. Şahutoğlu, "Kooperatifçiliği destekleyen bir belediye olarak, stantlarımızda 6 kooperatifimize yer verdik. Amacımız, kooperatiflerimizin kendi ürünlerini anlatabilmesi, tanıtabilmesi ve aynı zamanda da ürün gamlarını geliştirebilmeleri adına yapmış oldukları çalışmaları halka anlatabilmeleri. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak fuarda yaptığımız çalışmaları anlatıyor ve aynı zamanda üreticilerimizin taleplerini dinliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve üretici birlikleriyle yakın çalışma içerisindeyiz. Burada bizi ziyaret ettiklerinde yeni proje fikirleri ile beraber geliyorlar. 2025 yılında yapacağımız çalışmaları üreticilerimize anlatıyor, onların sorunlarını dinliyoruz" dedi.

"Bizler yaptığımız işin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz"

Mersin'in deniz seviyesinden 3 bin rakıma kadar tarımın yapıldığı, 86 çeşit ürünün yetiştiği bir tarım kenti olduğunu sözlerine ekleyen Şahutoğlu,, "Tarım sektörü hem Mersin ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine katkıların olduğu bir sektör. Bizler yaptığımız işin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Tarladan sofraya kadar olan süreçte tarımın her koluna, bölge ve yöreye uygun projeler geliştirerek üreticilerimizi destekliyoruz. Tarım Fuarı'nda en kalabalık stant Mersin Büyükşehir standı. Çünkü doğrudan üreticilerle temas halindeyiz. Onların ekimden hasada kadar makine ekipman, sulama borusu, fidele fidanlarına desteklerde bulunuyoruz. Ekipman destekleriyle beraber o ürünleri katma değerli hale getirmiştik. Aynı zamanda da bu ürünlerin tanıtılması için coğrafi işaretler alıyoruz. Mini şenliklerle beraber de aslında bunu öncelikle Mersin'e, sonra da tüm ülke geneline yayıyoruz" diye konuştu.

Üreticilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnun olduklarını ve bunun da kendilerine motivasyon kaynağı yarattığını belirten Şahutoğlu, "Bizler 15 Aralık Pazar gününe kadar buradayız. Katılımcıların Tarım Fuarı'nı ziyaret etmelerini istiyoruz. Tarımla ilgili her alan fuarımızda mevcut. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda üreticinin yanında"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı standını ziyaret eden katılımcılardan Filiz Baysal, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerini takip ettiğini belirterek, "Stant, pek çok özelliğiyle birbirinden bağımsız meyve türlerini bir arada görebilmemizi sağlıyor. Ayrıca kadın girişimcilerin oluşturduğu kooperatifler de yer aldığı için, kadın girişimcilerimizin neler yaptığından haberdar olduk. Aslında çok yönlü bir stant. Kendim de bu mesleğin içerisinde olduğum için takip ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda üreticinin yanında. Özellikle yazın sıcak dönemlerde böceklerle, hastalıklarla ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede eğitim ve çalıştay gibi organizasyonlar yaparak, halkı sürekli bilinçlendirmeye çalışıyor. Herkes mutlaka Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standına gelmeli" dedi.

"Burada üretilen şeyler halka tanıtılıyor"

Katılımcılardan narenciye üreticisi Ali Kaya ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür çalışmalarını çok yerinde buldum ve çok güzel. Kendim de istifade ettim. Arkadaşların da tanıtımlarından memnun kaldım ve benim için verimli olduğunu düşünüyorum" dedi. Mersin Büyükşehir'in tarımsal destekleri hakkında da konuşan Kaya, "Arkadaşların emeklerine sağlık. Burada üretilen şeyler halka tanıtılıyor. Bence üretilen her şey güzeldir. Herkesin emeğine sağlık" diye konuştu.