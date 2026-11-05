Mersin Tarsus\'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Mersin Tarsus'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Tarsus'ta yolcu minibüsünün freninin seyir sırasında arızalanması sonucu 5 araca çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen M.Y. idaresindeki yolcu minibüsünün freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarparak durabildi.
Kazada yolcu minibüsü ile araçlardaki 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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