Mersin Tarsus'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus\'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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Mersin Tarsus'ta yolcu minibüsünün freninin seyir sırasında arızalanması sonucu 5 araca çarpmasıyla 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen M.Y. idaresindeki yolcu minibüsünün freni seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarparak durabildi.

Kazada yolcu minibüsü ile araçlardaki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta fren arızası nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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