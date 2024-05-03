Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Inter\'in Türkiye akademisi iş birliğiyle çocuklarla futbol maçı yaptı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Türkiye akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen "Futbol Hayalin Gerçekleşiyor Projesi" kapsamında çocuklarla futbol maçı yaptı.

Genel merkezi Mersin'de bulunan Inter Akademi Türkiye tarafından Valilik ve Yenişehir Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin tanıtımı kulübün tesislerinde düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, 26 ülkede futbol okulu açan Inter'in iş birliğinde anlamlı bir projeye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

218 çocuk futbol kursundan ücretsiz yararlanacak

"Futbol Hayalin Gerçekleşiyor Projesi" ile çocukların sporla tanışacağını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında, başta aziz şehitlerimizin bizlere yadigarı, emaneti olan çocuklarımız, gazilerimizin çocukları, Sevgi Evleri'nde devletimize, milletimize emanet olan kimsesiz çocuklarımız yararlandırıldı. 218 çocuğumuz bu projede ücretsiz şekilde bu kurslardan yıl boyunca yararlanmaya devam edecek. Sporun bir boyutu da kaynaşma, dayanışma, kardeşlik hukukunun gelişmesidir. Burada belki de birbirini tanımayan birçok çocuğumuz bu vesileyle tanışarak arkadaş oldu."

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, projeye dahil edilen çocuklarla maç yaptı.

Pehlivan'a, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti.