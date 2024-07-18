Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erken çocukluk eğitimi projelerini anlattı - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erken çocukluk eğitimi projelerini anlattı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erken çocukluk eğitimi projelerini anlattı

CHP tarafından Ankara'da düzenlenen Eğitim Maratonu'nda konuşan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2019 yılında hayata geçirdikleri erken çocukluk eğitimi projelerini paylaştı.

18.07.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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(ANKARA) - CHP tarafından Ankara'da düzenlenen Eğitim Maratonu'nda 2019 yılında hayata geçirdikleri erken çocukluk eğitimi ile ilgili projeleri anlatan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Atatürk'ün işaret ettiği, bilimle hareket eden, üretken, çağdaş ve aydınlık yüzler yetiştirmek üzere yola çıktık ve adım adım ilerliyoruz" dedi.

Başkan Özyiğit, CHP'nin Ankara'da düzenlediği Eğitim Maratonu'nun ilk oturumunda, "Erken Çocukluk Gelişimi" Projesi Yenişehir Modeli kapsamında hayata geçirdikleri çalışmaları paylaştı. Özyiğit, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 15 grupta 301 aileyle çalıştık"

"2019 yılında Yenişehir Belediye Başkanı seçildiğimde birinci proje olarak Erken Çocukluk Eğitimi Projesi'ni hayata geçirdik. Projemiz 7 modülden oluşuyoruz. Hareket noktası ise 0-3 yaş. Neden 0-3 yaş? Bilim insanları çocuklardaki zihinsel gelişimin yüzde 70 ila yüzde 80 oranında üç yaşa kadar gerçekleştiğini ifade ediyor. Üç yaşa kadar verilen eğitimden 1'e 7 oranında verim alınırken ilkokuldan sonra 1'e 1 oranında verim alınabiliyor. 2019 yılının Aralık ayında Yenişehir Belediyesi olarak 'Her aile bir okuldur' sloganıyla Marmara Üniversitesi ile protokolümüzü imzaladık. Eğitim programını yerel yönetim ve kamu üniversitesi iş birliğinde başlattık. Bugüne kadar 15 grupta 301 aileyle çalıştık. Anne ve babalara ebeveyn öz yeterliliğini geliştirmeye yönelik, bebek sağlığından, iletişimden, çocuğun gelişimsel potansiyelini desteklemedeki rollerine kadar 9 ana başlıkta eğitim verdik. Ebeveynlere, gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri ve psikolojik rehberlik gibi eğitimler veriyoruz. Ayrıca 0-3 yaş arası çocukların dil-bilişsel ve kavramsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'deki ilk Bebek Kütüphanesi'ni de açtık.

"Bugüne kadar 3 bin 118 çocuğumuzun gelişimsel taramalarını yaptık"

Projemizin bir diğer önemli noktası da gelişim değerlendirme. Anne ve baba olarak iki noktaya özen gösteririz, çocuğumuzun sağlıklı ve eğitimli olması. 0-6 yaş tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı dönem. Bu dönemde sorunların yaşanması, çocukların gelişimlerinin yaşıtlarından geri kalmasına ya da gecikmesine neden olmaktadır. Klinik psikologlarımızın görev yaptığı Gelişim Değerlendirme Birimimizi kurduk. Bugüne kadar 3 bin 118 çocuğumuzun gelişimsel taramalarını yaptık. 953 çocuğumuzda çeşitli gelişimsel problemler tespit ettik. Örneğin otizm şüphesiyle uzmana yönlendirilen ve tedavi süreci başlayan 72 çocuktan 23'ü rehabilistasyon ile iyileştirme gösterdi. Ayrıca 79 çocuğumuzun ileri düzey gelişim gösterdiğini yani yaşıtlarına göre 18 ay ileride olduğunu tespit ettik.

"Toplam 256 öğrenci kapasiteli iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi inşa ederek hizmete açtık"

Çocukların gelecekte akıl yürütme, yaratıcı düşünme, verileri analiz etme ve iş birliği içinde çalışmalarına yardımcı olacak becerilerin kazanımına erken yaşlarda, özellikle okul öncesi dönemde başlanmalı. Bunun için BETEM'leri kurduk. Beceri temelli eğitim, bireyin doğuştan getirdiği gelişim potansiyelinin en üst noktada atölye uygulamalarıyla desteklenmesi sürecini kapsıyor.  BETEM'de çocuğun gelişim düzeyini testlerle değerlendirerek, sonuçlarını dikkatli bir şekilde yapılandırıyor, sınıfta bulunan her çocuğun gelişim profiline uygun Bireysel Eğitim Programları (BEP) hazırlıyoruz. Lisans eğitimini tamamlayan ve danışman akademik kadro tarafından verilen beceri temelli eğitim alan okul öncesi öğretmenlerimizle BETEM'de çalışıyoruz. BETEM ile Atatürk'ün işaret ettiği, bilimle hareket eden, üretken, çağdaş ve aydınlık yüzler yetiştirmek üzere yola çıktık ve adım adım ilerliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, erken çocukluk eğitimi projelerini anlattı - Son Dakika

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