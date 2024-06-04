Mersin Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

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Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı olduklarını belirterek kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımının yapıldığını belirten Özyiğit, bütçe harcamalarının sokak hayvanlarını görmezlikten gelmelerine engel olamayacaklarını ifade etti.

04.06.2024 16:17  Güncelleme: 16:29
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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit, 'uyutma' adı altında hayvanların öldürülmesine karşı olduklarını belirterek "Kısırlaştırma ve sahiplendirme konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki merkezde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Bütçe harcayacağız, personel gideri olacak diye sokak hayvanlarını görmezlikten gelemeyiz. Bana göre bir hayvanı yaşamından koparmanın bir insanı öldürmekten farkı yok" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Başkan Abdullah Özyiğit yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, merkezde kısa sürede 150 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını, sahiplendirme konusunda da çalıştıklarını dile getirdi.

Hayata geçirdikleri hayvan bakımevinin tam donanımlı olduğunu belirten Özyiğit, şu bilgileri verdi:

"Kısırlaştırma ve sahiplendirme konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor"

"Merkezimizde aslında 1.5 aylık bir süredir çalışma yürütüyoruz. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki merkezde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Karantinadan yaşlı hayvan bölümüne, muayene odasından ameliyathaneye ve mama üretim bölümüne kadar çok kapsamlı ve donanımlı. 'Uyutma' adı altında hayvanların öldürülmesini kabul etmiyoruz. Kısırlaştırma ve sahiplendirme konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Bakımevimize getirdiğimiz hayvanları kısırlaştırıyor ardından rehabilite ediyoruz. Tabi orada bir eğitim alanımız da var. Hayvanlarımızı eğitiyoruz ve son olarak sahiplendirilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık göstermek istiyorlarsa ticareti yapılan hayvanları almak ve bakımını üstlenmek yerine sokaktan alıp eğittiğimiz, bakımı gerçekleşmiş hayvanları sahiplenmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar 150 hayvanın kısırlaştırılması yapıldı. Sokak hayvanları konusunda da sorumluluk aldık. Buraya ciddi bir bütçe ayırdık, ciddi personel harcamamız var. 'Bütçe harcayacağız, personel gideri olacak' diye sokak hayvanlarını görmemezlikten gelemeyiz. Akdeniz ve Orta Anadolu'da Yenişehir Belediyesi dışında bu konuda çalışma yürüten ya bir ilçe belediyesi bulursunuz ya da bulamazsınız. Topyekun mücadele ile hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bana göre bir hayvanı yaşamından koparmanın bir insanı öldürmekten farkı yok."

Mersin Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor
Kaynak: ANKA

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