Mersin Yenişehir'de zemin çöktü, bina boşaltıldı, 40 kişi misafirhaneye alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Yenişehir'de zemin çöktü, bina boşaltıldı, 40 kişi misafirhaneye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Yenişehir\'de zemin çöktü, bina boşaltıldı, 40 kişi misafirhaneye alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 3 katlı binanın zemininde çökme ve hasar oluştu. Tedbir amaçlı tahliye edilen binada yaşayan 40 kişi Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi, ekiplerin incelemesi sürüyor.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde zeminde çökme meydana gelen 3 katlı binada oturanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mersin'in Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden daire sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi. Ekiplerin binada incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA
Mersin YenişehirYenişehirGüvenlikMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Japonya’da şaşırtan uygulama Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
00:00
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Kadıköy’ün başkanı Kösedağı, 30 meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti’ye katıldı
Kadıköy'ün başkanı Kösedağı, 30 meclis üyesiyle birlikte Yeni Parti'ye katıldı
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:29:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir'de zemin çöktü, bina boşaltıldı, 40 kişi misafirhaneye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei