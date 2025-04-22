Mersinli Çocuklar, 23 Nisan Bayramında Başkan Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mersinli Çocuklar, 23 Nisan Bayramında Başkan Seçer'i Ziyaret Etti

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Mersinli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, öğrencilerle sohbet ederken ulusal egemenliğin önemine vurgu yaptı ve geleceğin yöneticileri olarak çocukları destekleyeceklerini belirtti.

22.04.2025 13:54  Güncelleme: 15:07
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(MERSİN)- Mersinli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Öğrencilere makam koltuğunu devreden Seçer, "Ulusal egemenlik, ulusun kendi kendini yönetme yetkisi ve kendi tercihleriyle yönetilmesidir. Bizlerden sonra birileriniz mutlaka başkan olacak" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşayan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Akdeniz Fatih İlkokulu Müdürü Dilek Göl ve okulun öğrencileri İlayda Özyar, Yasin Çiftçi, Yasmin Almansour, Çınar Yardımcı ve öğretmenleri Gamze Berk yer aldı. Misafirlerini samimiyetle karşılayan Seçer, geleneksel olarak çocuklara koltuğunu devretti. Makam koltuğuna oturan öğrenciler, kente ve çocuklara dair gerçekleşmesini istedikleri taleplerini Seçer'e iletti.

"Bizlerden sonra birileriniz mutlaka başkan olacak"

Ziyarette konuşan Seçer, yeni nesillerin geleceğin yöneticileri olduğunu vurguladı. "Bizlerden sonra birileriniz mutlaka başkan olacak" diyen Seçer, onların eğitimle, beceriyle ve çalışmayla topluma faydalı bireyler haline geleceğini ifade etti. Çocuklara ulusal egemenlik kavramını aktaran Seçer, bu kavramın halkın kendi kendini yönetme yetkisine sahip olması anlamına geldiğini belirtti. Seçer, "Ulusal egemenlik, ulusun kendi kendini yönetme yetkisi ve kendi tercihleriyle yönetilmesidir" dedi. Seçer, ayrıca 23 Nisan'ın sadece çocuklar için değil, tüm ulus için çok kıymetli ve anlamlı bir gün olduğunun altını çizdi.

"Çok güzel etkinliklerimiz var onlara da katılırsınız"

Uluslararası Çocuk Festivali'ne de değinen Seçer, etkinliğe yurt dışından ve Türkiye'nin birçok ilinden çocukların katıldığını söyledi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerden bahseden Seçer, öğrencileri bu kutlamalara davet etti. Seçer, "2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında 10 ülkeden ve Türkiye'nin diğer illerinden, Adana'dan Edirne'ye kadar öğrencilerimiz var. Çok güzel etkinliklerimiz var onlara da katılırsınız" diye konuştu.

Belediye binasında bulunan Çocuk Tiyatro Sahnesi hakkında da bilgi veren Seçer, çocuklara anlayış ve şeffaflık sunmak istediklerini ifade ederek, "Belediye binamızda çocuk tiyatromuz var, bunu çok önemsiyoruz. Çocuklar belediyenin güler yüzlü bir yer olduğunu görsünler istiyoruz. Burada özel bir çalışma arkadaşımız var. Binanın en alt katında piyanomuz var, orada piyano çalıyor. Tüm binadan duyabilirsiniz. Devlet algısını yumuşatmak istiyoruz, çocuğa anlayış bu yaşta yerleşiyor" dedi. Seçer, bu uygulamaların çocukların devleti daha sıcak bir yüzle tanımalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Ziyaret, Seçer'in çocuklara hediye takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersinli Çocuklar, 23 Nisan Bayramında Başkan Seçer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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