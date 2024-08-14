Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması'nda İkinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması'nda İkinci Oldu

Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması\'nda İkinci Oldu

Mersin'de yaşayan ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın, Malezya'da düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu. Altın, büyüyünce bilim insanı olmak istediğini söyledi.

14.08.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MERSİN'de yaşayan ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın (10), Malezya'da bu yıl 12'nci düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda, kendi yaş grubunda dünya ikincisi oldu. Kuala Lumpur'da Türk bayrağı açan Altın "Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" dedi.

Dünya Matematik Yarışması, (World Mathematics Invitational) Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl 12'nci düzenlenen yarışmaya 22 ülkeden 936 öğrenci katıldı. Türkiye'yi temsilen Kanguru Matematik Derneği ile Dönüşüm 350 Matematik Derneği ev sahipliğinde aralarında Mersin Yenişehir İlkokulu öğrencisi Ezel Ali Altın'ın bulunduğu 9 öğrenci, grup lideri Alinda Akarsu başkanlığında katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin dereceye girmek için ter döktüğü Kuala Lumpur'daki Dünya Matematik Yarışması sonunda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, gümüş madalya alarak dünya ikinci oldu. Sonuçların açıklamasının ardından arkadaşları ile birlikte Malezya'da Türk bayrağı açan Ezel Ali Altın, yarışma sonrası memleketi Mersin'e döndü.

'ASLA PES ETMEYECEĞİM'

Güney Kore'de geçen yıl düzenlenen Dünya Matematik Yarışması'nda başarı madalyası kazanan Ezel Ali Altın, matematiği çok sevdiğini belirterek, "Bundan sonraki sınavlara katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Büyüyünce hedefim, bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü benim matematiğim iyi. Matematiği iyi olan, bilim insanı olabilir. Kendime rol model olarak ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'i seçtim. Onun gibi başarılı bir insan olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Bilim İnsanı, Ali Altın, Malezya, Mersin, Dünya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması'nda İkinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mersinli İlkokul Öğrencisi Dünya Matematik Yarışması'nda İkinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement