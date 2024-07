CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Genel Başkanlığa Adaylığını Açıkladı

Güncel

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığına açıkladı. Kır, "Hedefimiz parti içi iktidar değil, genelde iktidar olup kadınlarımızın sorunlarını çözmektir. Bugün itibarıyla umudun, sevdanın, inancın kavgası başlamıştır. Salonlardan sokağa çıkmanın ve iktidarı ilmek ilmek örmenin vakti gelmiştir" dedi.

CHP Kadın Kolları, 4 Ağustos 2024 tarihinde 15'inci Olağan Kurultayı'nı yapacak. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını açıladı.

Kır, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar yürüttüğüm kadın kolları il başkanlığı görevi, Kadın Kolları Genel Merkez MYK üyeliğine seçilmem, 27. ve 28. dönem genel seçimlerinde milletvekilliği adaylıklarım bu siyasi hattın örülmesinde bana öncülük etmiştir. Göreve geldiğim günden itibaren her zaman kadına ve çocuğa şiddet, istismar konularında kimsenin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına bakmaksızın kadınlarımızın ve çocuklarımızın sesi oldum, avukat kimliğimle de yanlarında olarak, hukuki süreçlerinin takipçisi oldum. Bir yandan hukuki mücadeleler bir yandan ise verilen görevleri layıkıyla yapma inancıyla hiçbir an, tereddüt etmeden siz Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin gücünün her an bir nefes kadar yakın olduğunu bilerek daha ileriye taşıma mücadelesinden asla vazgeçmedim, gücümü ve mücadele şevkimi hep sizlerden aldım. 22,5 yıllık iktidarın kadınların elinden aldığı haklar, aşağılayıcı söylemler, ötekileştirilen dil ve politikaları sonucu kadınlarımız için oluşturulan bu karamsar yapıyı yıkacak, eşit yurttaşlık esasıyla ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda kadına haklarını ve hak ettiği değeri yeniden vereceğiz.

"Tüm kadınların yanında olacağız"

Tüm kadınlarımızın sıkıntı ve dertlerinin ortaklığı olup, derdin derdimdir diyerek, CHP çatısı altında birleştireceğiz, hep birlikte büyüyeceğiz ve hep birlikte sorunları çözeceğiz. Kadınlarımızın hem yerel de hem genel de temsiliyet noktasında çok daha iyi noktalarda olmasını sağlayacağız. Hindistanlı yazar Arundhati Roy'un dediği gibi merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir. Bundan sonraki süreçte; büyük bir çabayla çalışmalarımıza sadece, kendini merkeze koyan kadın siyaseti değil, yaygın, etkili ve özgür kadın siyaseti ilkelerini benimseyerek devam edeceğiz. Yalnız değilsiniz. Tekken kendini güçsüz hisseden tüm kadınların yanında olacağız. Birleşerek güçlü olacağız. Ne kadar çok aileye, haneye, kadına ulaşırsak partimizin iktidara gelmesi de o kadar hızlanacaktır. Bütün gayretimiz ve hedefimiz partimizi önümüzdeki ilk seçimlerde iktidara taşımak olacaktır.

"Sadece dinlemeyecek aynı zamanda çözeceğiz"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve parti yönetimi ile birlikte uyumlu çalışarak çağdaş politikalar, dik duruş ve mücadele örnekleri sergileyerek, kadın ve çocukların haklarını korumak ve bunun için İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirmek amacı ile devam eden toplumsal hak arama mücadelemizi arttırarak devam ettireceğiz. Bizim kadına verdiğimiz değer, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın 'kadınlar insandır, biz insanoğlu' sözünün anlamına eştir. Anadolu coğrafyasının her köşesinde alın terini döken cefakar ve fedakar kadınımız ülkemizin bugünlerinin ve yarınlarının mimarıdır. Kadın Kollarının yaşadığı tüm zorlukları yaşamış, örgütten gelen bir yoldaşınız olarak tüm bu zorluklara Genel merkezimiz ile birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağıma söz veriyorum. İl ilçe başkanlıklarımızı adeta bir proje üretim merkezi haline getireceğiz. Genel merkezimiz ve tüm kadın örgütümüzle yapacağımız çalışmalarda kadınların temsiliyetini arttırmak için bir olacağız, birlik olacağız. Biz artık, erkeklerin giremediği evlere kapıyı çalan öncü olmak değil; o evlerin sofrasında kaynamayan aşın hesabını soran olmak istiyoruz. Sadece eleştiren değil sorunun çözümü için mücadele eden, mağdurun elini tutan, tenceresine bir lokma, evine bir tuğla koyan olacağız. Sadece dinlemeyecek aynı zamanda çözeceğiz. Biz artık, sığınma evlerinin misafirlerini ziyaret etmekle sınırlanmayı değil, şiddetin faillerinden gerçek hesabın sorulduğu, hiçbir kardeşimizin fiziksel, sözel, cinsel saldırıya uğramadığı bir Türkiye'nin mücadelesini vermek istiyoruz.

"Yoksulluktan beslenen, nemalanan AKP siyasetine karşı yoksulluğu yok etmek için mücadele edeceğiz"

Elbette ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili fikrimizi ve düşüncemizi de ortaya koyacağız. Sosyal demokrat bir parti olan CHP'nin sosyal alanda da politikalarını belirleyip kadınlarımızın daha anlaşılır bir şekilde sesinin duyulmasını sağlayacağız. Kadın Kolları olarak esas meselemiz; kadın ve çocukların uğradığı taciz, tecavüz, şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için yeni eğitim politikaları geliştirmek olacaktır. İktidarın beceremediği, çözemediği kadının ekonomik sorunlarını özellikle yerel iktidardaki CHP'li bürokrat arkadaşlarımızla birlikte politikalar üretip çözeceğiz. Yani yerel yönetimlerdeki planlama ajanslarımızı devreye sokarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği ülke için sorumluluk alacak ve kadınlarımızın siyasi hayat içinde de daha fazla politikleşebilmesi için mücadele edeceğiz. Kadın platformları, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ayağı yere basan siyaset anlayışı ile kadınlarımıza güç verecek her projenin hayata geçirilmesini sağlayacağız.

Bu sivil toplum örgütleri ile düzenli toplantılar yaparak kadın örgütlerimiz ile eş güdümlü çalışma alanı yaratacağız. Üstünlerin hukukunu yıkacak, hukukun üstünlüğünü esas kılacağız. Yoksulluktan beslenen, nemalanan AKP siyasetine karşı yoksulluğu yok etmek için mücadele edeceğiz. Hiçbir annenin evladının aç olmasının acısını çekmesine izin vermeyeceğiz. Adaleti, demokrasiyi, eşitliği, sosyal devleti, fırsat eşitliğini ve tüm evrensel değerleri esas alacak ve yaşanır kılacağız.

"CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum"

Bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini, hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak dostlar. Biz yönetim anlayışımızda, doğudan batıdan, kuzeyden güneyden, ülkemizin tüm coğrafyasından, yedi bölge, 81 ilinden gelerek buluşan herkesin kardeşliğini anlatacağız, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle ve cesaretimizle sen ben değil biz olacağız ve hep birlikte yöneteceğiz. Çünkü biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk kadınlarıyız. Ve Biz CHP'nin bir ilke olarak belirlediği Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak için çalışan ve bunu yönetim anlayışında uygulayarak yaşatan neferler olmak için buradayız, yola çıkıyoruz. Amacımız kadın kolları örgütlerimizi bir akademiye dönüştürmek. Bizler susmuyoruz, susmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Aynı kaygılar, aynı kuşkularla yürekleri çarpan dostlarım. Ülkesi için benimle aynı duyguları paylaşan, aynı zorlukları sırtlanmaya hazır olan arkadaşlarım. Bu zorlu yarışta yanımızda olacak, bizi yüreklendirecek, bize ve ülkesine sahip çıkacak tüm dostlarım. Hedefimiz parti içi iktidar değil, genelde iktidar olup kadınlarımızın sorunlarını çözmektir. Bugün itibariyle, umudun, sevdanın, inancın kavgası başlamıştır. Salonlardan sokağa çıkmanın ve iktidarı ilmek ilmek örmenin vakti gelmiştir. Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle; CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum."

Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yeniden aday olacağını açıklamıştı.