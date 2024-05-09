Meryem Beyza Er, Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meryem Beyza Er, Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak

Meryem Beyza Er, Lütfi Çiçek\'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak

"Rüzgargülü" ve "Zevcat" filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, İnterpol Daire Başkanlığı görevini de yapan Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye yansıtacak.

09.05.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Rüzgargülü" ve "Zevcat" filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, İnterpol Daire Başkanlığı görevini de yapan Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye yansıtacak.

Türkiye ve Katar ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan "Komiser Yiğit: Karun'un Laneti" filminin çekimleri Türkiye, Katar, İtalya ve Hindistan'da gerçekleştirilecek.

Yapımcılığını Kum Film'in üstlendiği, senaryosunu Mert Selek'in kaleme aldığı film, Katar'da gerçek mekanlarda çekilecek.

"Devam eden bir kariyeri olduğu için ikna etmem zor oldu"

Yönetmen Meryem Beyza Er, projenin detaylarını, çekim planlarını ve rol olacak oyuncularla ilgili bilgileri AA muhabirine anlattı.

Sekiz yaşından beri yönetmen olmak istediğini ve 8 yıldır da aktif yönetmenlik yaptığını vurgulayan Er, uzun metraj filmlerinden önce 6 kısa metraj film çektiğini ve "Biz Susunca" adlı kısa metraj filmiyle çeşitli ödüller aldığını söyledi.

Er, ilk uzun metraj filmi "Rüzgargülü"nün ardından geçen yıl da dijital platform için "Zevcat"ı çektiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu proje aslında benim Katar'a gitmemle başlayan bir yolculuk oldu. Katar'la ilgili herkes kadar bir fikrim vardı fakat çok da merak ettiğim bir ülke değildi. Dünya Kupası'nın belgesel çekimini yapmak üzere oraya gitmiştim. Şu anda kurgu aşaması bitmek üzere. Katar'da Lütfi Çiçek'le tanıştım. Aile dostumuz olduğu için kendisini gıyaben tanıyordum. Tanıştığımızda kendi hayat hikayesini anlattığı kitabını hediye etti. Kitabı bitirdiğimde tekrar ziyaret ettim ve filmini yapmayı teklif ettim. Hem görevde hem de devam eden bir kariyeri olduğu için ikna etmem zor oldu. Lütfi Bey'in hikayesinde beni en çok etkileyen şey kendi karakteriydi. Hem pozitif oluşu ve hem de mesleğini yapma şekli benim çok hoşuma gitti. Mesleğine olan aşkından açıkçası etkilendim."

"Meslek seçiminde gençlere yardımcı olacak bir profil çıkaracağız"

Lütfi Çiçek'in eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi üst düzey siyasilerin yakın korumalığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü gibi görevler yaptığının altını çizen Er, "İki dönem İnterpol Daire Başkanlığı yapmış birisi. Onunla tanıştığımda bir film karakteri gördüğümü düşünüyorum. Filmin adını da Komiser Yiğit: Karun'un Laneti olarak planladık." dedi.

Meryem Beyza Er, filmi çekmeyi planladıktan sonra hem Türkiye hem Katar'da çok sayıda kurumla görüşerek destek aradığına işaret ederek, "Katar'daki yetkililerin en çok ilgilerini çeken şey günümüz Katar'ını tanıtmak istemem oldu. Katar'ı şu anki haliyle çok sevdim ve bunu anlatmak istiyorum. Oraya bir kadın olarak gittiğiniz zaman kendinizi bir 'first lady' gibi hissediyorsunuz. Bunu göstermek istiyorum. Filmin yaklaşık yüzde 65'i Katar'da geçecek. Odağımız Türk polisinin gücü olacak, belki de meslek seçiminde gençlere yardımcı olacak bir profil çıkaracağız." şeklinde konuştu.

"Şu an hedefimizdeki en büyük isim Bella Hadid"

Çekim takvimini Ekim 2024 ile Mart 2025 arasında oluşturmak istediğini aktaran Er, şöyle devam etti:

"2025 yılı Türkiye-Katar kültür ilişkilerinin 25. yıl dönümü. Türkiye-Katar ortaklığındaki bu filmle bu dostluğu taçlandırmak istiyoruz. Şu ana kadar Katar'da çekilmiş ve yayınlanmış uzun metraj bir film yok. O anlamda ilk olmayı arzu ediyoruz. Oyuncu kastımızı da aslında belirlemeye başladık. Şu an hedefimizdeki en büyük isim Bella Hadid. Onunla çalışmayı çok istiyorum. Komiser Yiğit rolü de bizim için çok önemli, Körfez ülkelerinde sevilen Türk oyuncuları değerlendirme aşamandayız. Kendileriyle yakın zamanda iletişime geçeceğiz."

"Tesettürlü kızların hikayeleri dizilerde yanlış anlatılıyor"

Genç yönetmen, yakın gelecekteki diğer projelerinden de bahsederek, Emine Şenlikoğlu'nun "İmamın Manken Kızı" romanını dizi olarak çekmek istediğini ve gerekli hazırlıkları yaptığını sözlerine ekledi.

Yakın zamanda seyirciyle buluşturmayı hedeflediği dizi projesi hakkında da bilgi veren Er, "Tesettürlü genç kızların hikayesini anlatmak istiyordum. Bize anlatılmak istenen şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Anlatmak istediklerini ama bizi tanımadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden bizi anlatacak projeler yapmak istiyorum. Bu projeyi yapmak için tesettürün medyada moda olmasının geçmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yönetmen, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meryem Beyza Er, Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:12 Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti Ünlü oyuncu Serkan Şengül, 65 kilo vererek dikkat çekti
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: Meryem Beyza Er, Lütfi Çiçek'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement