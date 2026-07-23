Meryem Sakman LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meryem Sakman LGS'de 500 Puan Aldı

23.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanlı Meryem Sakman, LGS'de tam puan alarak İstanbul'daki hayalindeki okulu tercih etti.

Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, lise tercihini yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye genelinde tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Sınav sonucunun açıklanmasının ardından tercih döneminde annesi Hatice Sakman ile okuluna gelen Meryem Sakman, "Tercih Ofisi"nde işlemlerini gerçekleştirdi.

Okul müdürü Fatih Gül'den tercih süreciyle ilgili bilgi alan Sakman, hayali olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini ilk tercih olarak yazdı.

Sakman'ın ikinci tercihi İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü tercihi İstanbul Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, dördüncü tercihi ise Van Türk Telekom Fen Lisesi oldu.

"Hocalarımın ve ailemin desteğiyle bu başarıyı elde ettim"

Meryem Sakman, AA muhabirine, LGS'den 500 tam puan aldığını ve tercihlerini yapmak için annesiyle okula geldiğini söyledi.

İlk tercihine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını belirten Sakman, şunları kaydetti:

"Okul müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hayalimdi. Çok heyecanlıyım. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum. Sınavdan çıktığım zaman böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Yoğun çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Hocalarımın ve ailemin desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum."

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İstanbul'daki en güzel okullardan biri olduğunu ifade eden Sakman, üniversitede sayısal alanda eğitim almayı ve tıp okumayı hedeflediğini dile getirdi.

Sakman, ailesinin de aldığı sonuçtan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmem onların da hayaliydi. Bunu gerçekleştireceğim için çok mutluyum." dedi.

"Emeklerinin karşılığını aldı"

Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Gül de Sakman'ın resmi sınav sonuçları açıklanmadan önce de derece elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Sakman'ın Türkiye genelinde tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın bu zorlu sınavda Türkiye birinciliğini elde etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencimizle gurur duyuyoruz, gönülden tebrik ediyoruz. Tercihlerini yaptık. Birinci tercihine de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdık. Kızımızın ve ailesinin tercihi bu yöndeydi. Biz de bu okulun Meryem kızımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Oradan vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetişeceğinden eminiz."

Gül, Meryem Sakman'ın yalnızca akademik başarısıyla değil, karakteri ve örnek davranışlarıyla da öne çıktığını belirterek, gelecekte çok başarılı yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Anne Hatice Sakman da tercih sürecini tamamladıklarını belirterek, "İnşallah evladımız için hayırlı bir sonuç olur. Emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meryem Sakman LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Özgür Özel’e destek sözü vermişti Cemil Tugay karar değiştirdi Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi

11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Resmen uyuşturucu imalathanesi
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Resmen uyuşturucu imalathanesi
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:47:47. #7.12#
SON DAKİKA: Meryem Sakman LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.