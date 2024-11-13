Merz'den AfD ile İşbirliğine Ret - Son Dakika
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Merz'den AfD ile İşbirliğine Ret

CDU Genel Başkanı Merz, erken seçim öncesi ve sonrası AfD ile işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

13.11.2024 19:17
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Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesinde ve sonrasında aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile işbirliği yapmayacağını söyledi.

Federal Meclis'te Başbakan Olaf Scholz'un ardından konuşma yapan Merz, ülkede Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümetin dağılmasının ardından ülkede bir rahatlama yaşandığını savunarak "hükümetin 1 haftadan beri tarih olmasının" ülke için iyi bir haber olduğunu kaydetti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı da olan Merz, hükümetin dağılmasının ardından Scholz'un hemen meclisten güven oyu istememesini eleştirerek Scholz'un mecliste çoğunluğunun bulunmadığını söyledi.

23 Şubat'ta erken seçim yapılarak meclisin yeniden oluşturulacağına işaret eden Merz, mecliste Başbakan hakkında güven oylamasının yapılacağı 16 Aralık'tan sonra bazı yasaların meclisten geçmesi için işbirliği yapabileceklerini ancak Scholz'un bu konuda şartları dayatamayacağını dile getirdi.

Merz, "Sizin parçalanmış hükümetinizin yedek oyuncusu değiliz." dedi.

AfD ile erken seçim öncesinde ve sonrasında işbirliği yapmayacağını da ifade eden Merz, AfD Meclis Grubuna seslenerek "Burada kaç kişiyle birlikte oturuyor olursanız olun (seçimler) öncesinde ve sonrasında, ne de başka bir zamanda parlamento grubum ile sizler arasında herhangi bir işbirliği olmayacak." diye konuştu.

Merz, Scholz'un mecliste yaptığı konuşmasını eleştirerek "Söyledikleriniz bu dünyadan değil. Kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. Ülkede neler yaşandığını anlamıyorsunuz." şeklinde konuştu.

CDU Genel Başkanı Merz, Scholz'un toplumun birlikteliğini telkin ettiğini ancak bununla ülkeyi böldüğünü söyleyerek "Bu tartışmaların ve Almanya'daki bu bölünmenin sorumlusu sizsiniz." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz'u "hafif sıklet" olarak niteleyen Merz, "Donald Trump sizin adınızı sadece Hamburg'da çok muhteşem bir şekilde organize ettiğiniz G20 zirvesinden tanıyor. Donald Trump sizin adınızı bu bağlamda biliyor. Beyaz Saray'daki bu yeni Amerikan Başkanı'yla konuşma yetkiniz olduğunu düşünmeyin. O sizi hafif sıklet olarak damla gibi düşürecektir." şeklinde konuştu.

Scholz, 2017'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak zirveye ev sahipliği yapmıştı. Zirve çerçevesinde kentte olaylar çıkmasından dolayı Scholz eleştirilmişti.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümet dağılmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları dün erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den AfD ile İşbirliğine Ret - Son Dakika

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