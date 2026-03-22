Merz ve Trump'tan Yakın İletişim Vurgusu - Son Dakika
Merz ve Trump'tan Yakın İletişim Vurgusu

22.03.2026 21:01
Almanya Başbakanı Merz, Trump ile İran, İsrail ve Ukrayna'ı görüştü, yakın temas sürdürülecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Şansölye Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüşmesinde İran, İsrail ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Trump ile yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıklarını belirten Merz, "Kendisiyle yakın temas halinde kalma konusunda anlaştık. Görüşmelerimiz yakında devam edecek." ifadelerini kullandı.

Merz, 20 Mart'ta Bad Dürkheim'da düzenlenen bir seçim mitinginde, Trump ile görüşeceğini önceden duyurmuş ve "Şu anda benimle konuşmaktan memnun olmasa da." şeklinde konuşmuştu.

Şansölye tüm görüş ayrılıklarına rağmen ABD ile iyi ilişkiler için çalışmaya devam edeceğini söylemiş ve ABD ile Avrupa arasındaki ortaklığı bırakmak istemediğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için NATO müttefiki Avrupalı liderlere çağrıda bulunmuş ancak Merz dahil birçok Avrupalı liderden olumsuz cevap almıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merz ve Trump'tan Yakın İletişim Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Merz ve Trump'tan Yakın İletişim Vurgusu - Son Dakika
